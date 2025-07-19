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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد .. تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة بتقنيات صديقة للبيئة

نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة
نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة
محمد الاسكندرانى

انتهت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، مشروع تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة الثلاثة (خوفو، خفرع، منكاورع)، باستخدام أحدث تقنيات نظم الإضاءة الصديقة للبيئة (LED)، بما يبرز عظمة وعبقرية التصميم الداخلي للأهرامات.

الأهرامات 

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية والمتاحف، بهدف تحسين تجربة الزائر وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، لاسيّما لدى محبي السياحة الثقافية من الأسواق العالمية المستهدفة، مؤكداً على التزام الوزارة بحماية وصون التراث الحضاري المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن نظام الإضاءة الجديد يعتمد على وحدات إضاءة باردة وآمنة تمامًا على المكونات الأثرية الأصلية المستخدمة في بناء الأهرامات، بما يضمن الحفاظ على هذه المعالم الفريدة، منوهاً أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون مع فريق من الأثريين والمهندسين المتخصصين من إسبانيا، وذلك بعد استكمال كافة الدراسات العلمية والفنية والتقنية اللازمة.

وكما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن هذه المنظومة الحديثة لا تسهم فقط في الحفاظ على الأثر، بل تُعزز من مفاهيم الاستدامة، وتوفر تجربة بصرية فريدة للزائرين داخل الأهرامات، تُبرز جماليات العمارة المصرية القديمة ودقتها المتناهية، والتي جسدت مفهوم الخلود في عقيدة المصريين القدماء.

ومن جانبه قال الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، أن مشروع الإضاءة شمل جميع الممرات الداخلية للأهرامات الثلاثة، إضافة إلى حجرات الدفن والمصاعد والمنازل الداخلية، مما أضفى مزيدًا من الإثارة على تجربة الزيارة، مع الحفاظ الكامل على الطابع الأثري للموقع.

الأهرامات نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة أهرامات الجيزة أهرامات مصر

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