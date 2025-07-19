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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يدرس بيع روديجر في الميركاتو الصيفي

روديجير
روديجير
إسراء أشرف

أبدى نادي ريال مدريد استعدادًا لبحث العروض المقدمة لضم المدافع الألماني أنطونيو روديجر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ارتباطه بعقد مع النادي يمتد حتى صيف 2026، في ظل عدم وجود أي مفاوضات لتمديد التعاقد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن روديجر، الذي سيُكمل عامه الـ33 في مارس المقبل، شارك في 55 مباراة من أصل 68 خلال الموسم الماضي، بإجمالي 4540 دقيقة، ما يعكس دوره البارز في منظومة الفريق الدفاعية.

ورغم هذا الحضور القوي، فإن الموسم الماضي شهد تعرضه لإصابتين؛ الأولى كانت عضلية في فبراير، والثانية أكثر خطورة تمثلت في تمزق بالغضروف الخارجي للركبة في أبريل، غاب على إثرها عن 10 مباريات.

وأوضحت الصحيفة أن حالة القلق داخل ريال مدريد تعود إلى ظهور مبكر لعلامات التهاب المفاصل في إحدى ركبتي اللاعب، مما يثير الشكوك حول جاهزيته البدنية على المدى البعيد.

وفي ضوء هذه المعطيات، لا يستبعد ريال مدريد التخلي عن خدمات روديجر إذا وصل عرض يتوافق مع تطلعات النادي واللاعب، خصوصًا مع ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى أندية في الدوري السعودي، التي قد تمثل وجهة ملائمة له في المرحلة المقبلة من مسيرته.

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