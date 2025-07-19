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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى لقاء مع ممثلى الواحة .. محافظ مطروح يناقش مطالب أهالي سيوة

محافظ مطروح خلال اللقاء واهالى سيوة
محافظ مطروح خلال اللقاء واهالى سيوة
ايمن محمود

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت عدد من مشايخ سيوة في إطار التواصل المستمر والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد واللواء وليد يوسف رئيس مدينة سيوة ،
 

ناقش اللقاء عدد من مطالب أهالي سيوة في عدد من الموضوعات منها ضعف التيار الكهربائي في بعض المناطق، حيث أوضح المهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح أنه جارى حالياً بالتعاون مع شركة مانتراك أعمال صيانة لمولدات  لمحطة ديزل كهرباء سيوة والإنتهاء منها في  أول شهر أغسطس القادم مما يعمل على استقرار التيار الكهربائي بالواحة.


كما ناقش اللقاء شكوى  وجود عكارة فى خطوط مياه الشرب في منطقة وسط سيوة 
 

أوضح الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تم فور وجود كسر في خط شبكة المياه سعة ٨ بوصة والحرص على استقرار ضخ المياه للأهالي حتى إصلاحه تم تحويل المسار على. خط بديل كان مصدر للرواسب مؤقتاً..وتم حل المشكلة وعودة المياه لطبيعتها،

مز ناحية أخرى وفى وقت سابق، قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بجولة تفقدية بمدينة الضبعة، برفقة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، و نواب رئيس المدينة.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة التي تتم بمدخل المدينة الشرقي تحت اشراف رئيس المدينة ،والتي من المقرر أن تستمر خلال الأيام القادمة لحين رفع كافة المخلفات من شوارع المدينة، وقد أكد نائب المحافظ على أهمية استمرار الحملة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتكثيف أعمال النظافة.

كما تفقد نائب المحافظ سوق الخضار الاسبوعي الموجود بمنطقة وسط المدينة، واطّلع على أوضاع الباعة وتوافر السلع، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتوفير مكان بديل وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

واختتمت الجولة بزيارة السوق الحضري المنفذ بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، والمقرر نقل الباعة إليه في إطار خطة تنظيم الأسواق وتوفير بيئة عمل مناسبة للبائعين.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في جهودها تحت قيادة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالبنية التحتية تحقيقاً لتطلعات الأهالي.

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