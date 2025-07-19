برشلونة يقترب من التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي برشلونة من التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ووفقا لموقع “ذا أتلتيك” البريطاني فإن ذا أتلتيك، فإن المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إذ تقدم النادي الكتالوني بعرض لاستعارة راشفورد لمدة موسم، يتضمن بند خيار الشراء في نهاية فترة الإعارة.



ووفقًا للتقرير، فقد وافق مانشستر يونايتد مبدئيًا على المقترح، إلا أن الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، رغم أنها تسير فى اتجاه إيجابي.

يذكر أن راشفورد قد تمت إعارته الموسم الماضي إلى أستون فيلا.