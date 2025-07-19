قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه
نائب: مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار قفزة صحية لخدمة المواطن
مجلس حكماء المسلمين يُدين استهداف الاحتلال كنيسة دير اللاتين في غزة
رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية |خاص
وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت
مفاجأة .. التمارين الرياضية تساعد في علاج هذه الأمراض المزمنة| اعرف الشروط
قميص الأهلي بتوقيع نجوم الفريق إهداء لمتحف فندق الإقامة في تونس..صور
موسم تعكير المياه .. أكرم القصاص يفضح مروجي الشائعات بين مصر والسعودية
70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية
أستاذ علوم سياسية: القاهرة تسعى لضحد كافة سيناريوهات التفكك الإقليمي
قرار عاجل ضد مواطن تعتدى على محطة مترو البحوث وخلع ملابسه أمام الركاب
كتائب القسام تنشر مشاهد لعمليات استهداف جنود وآليات إسرائيلية في جباليا.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

وفاة الأمير النائم
وفاة الأمير النائم
القسم الخارجي

في مشهد طغت عليه مشاعر الحزن والدهشة، أعلن اليوم السبت عن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، بعد أن أمضى عشرين عامًا في غيبوبة كاملة، إثر حادث مروري مروّع عام 2005، ظلّت قصته خلالها تلامس قلوب السعوديين والعالم العربي.

وُلد الأمير الوليد في أبريل من عام 1990، وكان أحد الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية بلندن، لكن حلمه العسكري توقف فجأة وهو في الخامسة عشرة من عمره، حين تعرّض لحادث سير خطير أثناء وجوده في العاصمة البريطانية، أدخله في غيبوبة طويلة، استمرت عقدين من الزمن.

ورغم مرور السنين، لم تفقد عائلته الأمل في شفائه، وخاصة والده الأمير خالد بن طلال، الذي أصرّ على رعايته في مركز طبي متخصص داخل المملكة، رافضًا نزع الأجهزة الطبية عنه. وقد لفتت هذه القصة الإنسانية أنظار العالم، إذ وثّقت العائلة لقطات نادرة بدت فيها بعض الاستجابات الجسدية من الأمير الوليد، مما غذّى الأمل في إمكانية استيقاظه يومًا ما.

الأمير الوليد بن خالد هو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، وينتمي إلى أحد أبرز فروع العائلة المالكة، كما أنه ابن شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال، ما أضفى على قصته بعدًا اجتماعيًا وإعلاميًا كبيرًا.

وقد أعلن الأمير خالد بن طلال أن الصلاة على الفقيد ستُقام غدًا الأحد 25/1/1447 هـ الموافق 20 يوليو 2025، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض بعد صلاة العصر. أما عزاء الرجال فسيُقام في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية، بينما تستقبل النساء العزاء في قصر الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعد صلاة المغرب، وذلك على مدار ثلاثة أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء).

برحيل "الأمير النائم"، تطوى واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا في الذاكرة السعودية والعربية، قصة امتزج فيها الحلم بالألم، والصمت بالإيمان، تاركة خلفها إرثًا عاطفيًا لا يُنسى.

الامير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود الأمير الوليد العاصمة البريطانية خالد بن طلال العائلة المالكة قصر الأمير الوليد بن طلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

ترشيحاتنا

المستشار وسام إسماعيل

«أنتخب أو لا أنتخب».. المستشار وسام إسماعيل يحدد ضوابط اختيار القوائم بانتخابات الشيوخ

قطاع غزة

"أخبروا العالم أننا نموت جوعًا".. نداءات من غزة ينقلها يوسف أبوكويك

المستشار وسام إسماعيل

القائمة الوطنية تحذر: صوتك باطل في هذه الحالة| تفاصيل

بالصور

تامر عبدالمنعم يترأس بعثة "الثقافة" لتمثيلها في العيد القومي المصري باليابان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية بالجبنة السايحة .. رخيصة ولذيذة ومغذية

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد