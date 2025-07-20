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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توقف فورًا عن هذه الأخطاء.. تدمر بطارية هاتفك

7 أسرار تحافظ على بطارية هاتفك لسنوات دون أعطال
7 أسرار تحافظ على بطارية هاتفك لسنوات دون أعطال
عبد العزيز جمال

في زمن أصبحت فيه الهواتف جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تتصدر مشكلة نفاد البطارية بسرعة قائمة الشكاوى لدى كثير من المستخدمين، خصوصًا من يحملون أجهزة “سامسونج جالاكسي”، لكن الخبر السار أن هناك عادات بسيطة وذكية يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في أداء بطارية هاتفك.
موقع SammyFans المتخصص نشر تقريرًا مهمًا يوضح 7 عادات شحن ذكية تحافظ على البطارية وتطيل عمرها دون الحاجة إلى إصلاحات مكلفة أو استبدال مبكر للجهاز.

1. لا تستخدم شاحنًا غير أصلي

قد تعتقد أن شراء شاحن رخيص يوفر المال، لكنه في الواقع قد يُكلفك بطارية هاتفك، الشواحن غير الأصلية أو غير المعتمدة يمكن أن تؤدي إلى تلف البطارية أو بطء الشحن، التزم دائمًا باستخدام الشاحن الأصلي المرفق بالجهاز أو شاحن معتمد رسميًا من الشركة.

2. تجنب الشحن في الأجواء الحارة

إذا لاحظت أن هاتفك يسخن بشكل مفرط أثناء الشحن، فهذا إنذار خطر، ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن يقلل من كفاءة البطارية أو قد يوقف عملية الشحن تمامًا.

لا تشحن هاتفك تحت أشعة الشمس المباشرة أو داخل سيارة مغلقة، افصل الشاحن فور شعورك بحرارة غير معتادة في الهاتف.

3. لا تنتظر حتى تفرغ البطارية تمامًا

من الأخطاء الشائعة أن ننتظر وصول البطارية إلى 0% قبل إعادة شحنها، الأفضل هو شحن الهاتف عندما يصل إلى 20%، وعدم الانتظار حتى يكتمل إلى 100%، الشحن داخل هذا النطاق المثالي يساعد على إطالة عمر البطارية وتقليل تلف الخلايا.

4. نظّف منفذ الشحن باستمرار

منفذ الشحن هو من أكثر الأجزاء عرضة لتجمع الغبار والأوساخ، مما قد يمنع الشحن أو يُسبب مشكلات في التوصيل، استخدم فرشاة ناعمة أو هواءً مضغوطًا لتنظيفه بانتظام، لا تستخدم أدوات معدنية قد تسبب تلفًا داخليًا في الهاتف.

5. فعّل الشحن السريع من الإعدادات

أغلب هواتف "سامسونج جالاكسي" تدعم الشحن السريع، لكن كثيرًا من المستخدمين لا يفعلونه يدويًا. انتقل إلى:
الإعدادات > البطارية > إعدادات الشحن، ثم فعّل خيار "الشحن السريع" أو "الشحن فائق السرعة" بحسب إمكانيات جهازك.

6. لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن

تشغيل الألعاب أو مشاهدة الفيديو أثناء الشحن لا يستهلك طاقة فحسب، بل يرفع درجة حرارة الجهاز ويؤثر على كفاءة دورة الشحن.

يفضل ترك الهاتف يشحن دون استخدام لتحقيق أفضل أداء وتجنب الضرر الحراري.

7. لا تشحن الهاتف إذا كان مبللًا

الشحن في وجود رطوبة أو ماء داخل الهاتف خطر كبير،/ قد يؤدي ذلك إلى تلف الدوائر الداخلية أو احتراق البطارية، إذا كان الهاتف مبللًا، جففه جيدًا واتركه فترة كافية قبل إعادة توصيله بالشاحن.

الحفاظ على بطارية هاتفك لا يحتاج إلى تقنيات معقدة أو معدات خاصة، بل هو أمر مرتبط بعادات يومية بسيطة، بتطبيق هذه النصائح السبع، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في أداء البطارية، مما يقلل من الحاجة لشحن متكرر أو اللجوء إلى إصلاحات مكلفة.

نفاد البطارية سامسونج الشحن في الأجواء الحارة تفرغ البطارية البطارية

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