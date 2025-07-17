ببطارية عملاقة وقدرة شحن جبارة.. مواصفات هاتف Xiaomi 16 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف شاومي طراز "برو ماكس" الجديد وإضافته إلى سلسلة هواتف شاومي الذكية الرائدة والتي تعمل بنظام أندرويد لأول مرة في عام 2025. ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف شاومي 16، بالعديد من المواصفات الرائدة .

ميزات هاتف Xiaomi 16 Pro

أما عن الميزات الآخرى لهاتف Xiaomi 16 Pro فهو يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 وبنتوء كاميرا محدث وشاشة مدمجة ومن المتوقع إطلاقه، إلى جانب المنافسين المحتملين مثل هواتف Honor Magic8 Pro و Oppo Find X9 Pro و Vivo X300 Pro.

أما عن الميزات الآخرى لهاتف Xiaomi 16 Pro فهو يأتي ببطارية بسعة ~7000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 100 واط. ويتماشى هذا مع تسريب سابق يفيد بأن هاتف Xiaomi 16 سيضم أحدث بطارية في هاتف بشاشة 6.3 بوصة ويأتي هاتف ون بلس 13T بشاشة 6.3 بوصة وبطارية بسعة 6260 مللي أمبير/ساعة وشحن بقدرة 80 واط

كشف نفس المُسرب سابقًا أن شاشة OLED المسطحة مقاس 6.3 بوصة في هاتف Xiaomi 16 ستتميز بحواف فائقة النحافة من جميع الجوانب الأربعة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة المستخدم HyperOS 3.0 القادمة.

تشير شائعات هاتف Xiaomi 16 سيحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، تتضمن كاميرا مقربة. ورغم بطاريته الضخمة، من المتوقع أن يتميز Xiaomi 16 بتصميم نحيف وخفيف الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات السابقة إلى أن الهاتفين Xiaomi 16 Pro وXiaomi 16 سيظهران معًا هذا العام، ولكن من المتوقع إطلاق Xiaomi 16 Ultra v في وقت لاحق في النصف الأول من عام 2026.