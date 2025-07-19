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تنظيم الاتصالات: خطة حياة كريمة توسع الخدمات في القرى المحرومة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات: خطة حياة كريمة توسع الخدمات في القرى المحرومة

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
عبد الخالق صلاح

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات إلى جانب باقي شركات المحمول تعمل على توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح  أن هناك استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكة الأرضية وخطوط الاتصالات، إلا أن بعض القرى ما زالت خارج نطاق الخدمة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة أدرجت هذه المناطق ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لضمان وصول الخدمات إليها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة قد اكتملت، فيما يجري الإعداد لبدء المرحلة الثانية قريبًا، موضحًا أن قرية منشأة خشبة بمحافظة أسيوط من القرى التي ستشهد إدخال خدمات الاتصالات ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

ولفت رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للاتصالات وتغطية جميع المناطق بما في ذلك القرى النائية، لضمان توفير الخدمات للمواطنين في كل ربوع مصر.

المرحلة الثانية إكسترا نيوز وزارة الاتصالات رئيس قطاع التفاعل المجتمعي

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