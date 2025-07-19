رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: إسرائيل دفعت بالفرقة 36 مدرعة وقسمت خان يونس

قال اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق إن القوات الإسرائيلية تستمر في استهداف الفلسطينيين لليوم 655 من معاناة الشعب في غزة، وذلك من خلال تحريك فرقة قوات خاصة ذات كفاءة عالية في شمال إسرائيل لمزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني، والحد من العمليات الناجحة التي قامت بها عناصر حماس والقسام في الشمال.

دفع الفرقة 36 مدرعة

وأضاف اللواء محمد عبد المنعم خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن إسرائيل قامت بدفع الفرقة 36 مدرعة واللواء 188 مدرع واللواء الجولاني في اتجاه خان يونس، وتم تقسيم خان يونس إلى جزئين، أحدهما شرقي والآخر غربي.

وأكد على أن إسرائيل تقوم بتلك الممارسات لمزيد من تدمير الأنفاق وملاحقة عناصر حماس، وذلك يخدم الجانب الإسرائيلي في عملية التفاوض.