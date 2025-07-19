خبير علاقات دولية: عقيدة مصر أن مساعي تهجير الفلسطينيين يمثل خرقًا للقانون الدولي

قال الدكتور محمد عثمان، الخبير في العلاقات الدولية، إن الموقف المصري من الأزمة في قطاع غزة لم يتغير، مشددًا على أن مصر تواصل التمسك برؤيتها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تستند إلى دعم حل الدولتين ورفض كافة المخططات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

تهجير الفلسطينيين

وأشار "عثمان" خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للالتفاف على ما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن حل الدولتين، وتعتبر أن أي مساعٍ لفرض واقع بديل أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال الوساطات لوقف إطلاق النار أو دعم الجهود الإنسانية، مؤكدًا أن السياسة المصرية نابعة من التزام تاريخي وأخلاقي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.