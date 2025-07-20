موجز أخبار جنوب سيناء.. مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الشيوخ مؤتمر حاشد فى دهب لمرشح مستقبل وطن.. وريلز للمرشح المستقل للتعريف ببرنامجه

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 الماضية العديد من الأحداث والفعاليات أبرزها انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ،حيث نظم حزب مستقبل مؤتمرا شعبيا حاشدا لمرشحه الشيخ موسي فراج مرشح حزب مستقبل وطن فردي وذلك بحضور قيادات الحزب.

بينما بدأ منافسه المرشح أحمد الزيات دعايته الانتخابية بجولات بمدن جنوب سيناء ونشر المرشح المستقل ريلز ببرنامجه الانتخابي.

وإليكم تفاصيل الأخبار

نظم حزب مستقبل وطن، المؤتمر الانتخابي الأول لدعم مرشح الحزب لمجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، الشيخ موسى فراج، عن المقعد الفردي، وذلك بمدينة دهب، وسط حضور جماهيري غير مسبوق من شيوخ وعواقل القبائل وأهالي المحافظة،

وشهد المؤتمر حضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ،والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد في الأمانة المركزية، والنائب مجدي بيومي، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى النائب سليمان عطيوي والنائب حميد سليمان أبوبريك عضوي مجلس النواب عن المحافظة.

وقال النائب حسام الخولي " إن وجودنا اليوم في جنوب سيناء هو تأكيد على دعم الحزب الكامل لمرشحه الشيخ موسى فراج، لما يتمتع به من ثقة كبيرة لدى أبناء المحافظة، وسجل مشرف من العمل المجتمعي والخدمي، والحزب يُراهن على وعي أهالي سيناء في اختيار من يُمثلهم بصدق تحت قبة الشيوخ."

وأكد النائب يحيى العيسوي خلال كلمته: " أن حزب مستقبل وطن يضع جنوب سيناء في قلب أولوياته، ونثق أن مرشح الحزب الشيخ موسى فراج سيكون صوتًا حقيقيًا للمواطن السيناوي، وينقل هموم الناس إلى قبة البرلمان، ويحافظ على مصالح أبناء المحافظة."

فيما أوضح النائب مجدي بيومي أن الشيخ موسى فراج ليس مجرد مرشح، بل هو ابن حقيقي من أبناء المحافظة، وله تاريخ طويل في خدمة المجتمع، وهو اختيار نابع من نبض الشارع السيناوي، والحزب يقف خلفه بكل قوته." موجهاً الشكر والتقدير لكافة الأمانات المشاركة في تنسيق و تنظيم المؤتمر.

و وجه الشيخ موسى فراج مرشح الحزب في كلمته الشكر إلي قيادة الحزب على هذه الثقة الغالية، متعهدا أمام الجميع بأن يكون صوت المواطن السيناوي، وأن يستكمل مسيرة خدمة الوطن من موقع جديد، تحت مظلة مجلس الشيوخ، متحملًا المسؤولية بكل صدق وإخلاص."

وشهد المؤتمر حضورًا كثيفًا من شيوخ القبائل، وقيادات المجالس المحلية، وأبناء المحافظة، في مشهد يعكس حالة الالتفاف والدعم الشعبي الكبير لمرشح الحزب، حيث أعرب الحضور عن دعمهم الكامل له، وثقتهم في قدرته على تمثيل سيناء بأمانة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن خطة حزب مستقبل وطن لتعزيز التواصل مع المواطنين، ودعم مرشحيه المتميزين في مختلف الدوائر، ضمن إطار وطني يهدف إلى تمثيل حقيقي لجميع فئات الشعب.