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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
رنا عصمت

البف باستري واحدة من أشهر المعجنات وأشهاها وذلك لكونها مقرمشة ولذيذة وتتملئ عند وضعها في الفرن بالفراغات التي تمنحها وزنًا خفيفًا وطعمًا مميزًا.ويمكن حشو البف باستري بالكثير من الحشوات، من الخضروات والحلويات.

لذا قدم الشيف اسمة احمد عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، اربع وصفات لعمل البف باسترى.

 طريقة عمل البف باستري بالجبن مع أربع وصفات متعددة ومختلفة..

1 - مقادير البف باستري بالجبن

5 ملعقة كبيرة جبن أصفر أو أبيض

1 بيض

5 بيف باستري

1 ملعقة كبيرة حليب

طريقة البف باستري بالجبن

افردي البف باستري ثم احشيها بملعقة كبيرة من الجبن.

اغلقيها جيدًا.

اخلطي البيض مع الحليب لدهن العجين.

ضعي البف باستري في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا.

البيض

2 - البف باستري بجبن الكيري

مقادير البف باستري بجبن الكيري

5 جبن كيري

5 عجينة بف باستري

3 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 كوب حليب مكثف محلى

طريقة عمل البف باستري بجبن الكيري

احشي عجينة البف باستري بالجبن الكيري.

ضعي البف باستري في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا.

اخرجي البف باستري من الفرن ورشي القرفة ثم ضعي الحليب المكثف المحلى.

3 - البف باستري بالجبن والزعتر

مقادير البف باستري بالجبن والزعتر

1 عبوة بف باستري

1 كوب جبن موزاريلا

1 كوب جبن فيتا

2 بيض مخفوق

5 ملعقة كبيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة فلفل

أسود مطحون

حبة البركة للوجه

طريقة عمل البف باستري بالجبن والزعتر

اصنعي الحشوة بالجمع بين الجبن الموزريلا والفيتا والزعتر والفلفل الأسود.

احشي العجينة بالحشوة.

ضعي البيض المخفوق على وجه البف باستري ورشي حبة البركة.

ادخلي البف باستري الفرن.

4 - البف باستري بالدجاج

مقاديرعجينة البف باستري بالدجاج:

٣ صدور دجاج

ملعقة صغيرة هيل بودرة

٢ ورق غار

بصلة مفرومة ناعم تسلق مع الدجاج

١/٢ كاس بازلاء خضراء

بطاطا كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات

٢ فلفل اخضر حار

بندورة مقشرة ومفرومة ناعم

ملعقة من معجون الزنجبيل والثوم(الجاهزة )

١/٤ ملعقة صغيرة كركم

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل احمر بودرة

ملعقة كبيرة من بهارات جرام ماسالا

٢ ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ومغسولة

ملعقة عصير ليمون

ملح / فلفل حسب الرغبة

٤ ملاعق كبيرة زيت

٢ بصل مفروم ناعم مع الحشوة

مغلف كامل من عجينة الباف بيستري المربعة الجاهزة

طريقة عجينة البف باستري بالدجاج:

١-تغسل قطع الدجاج وتوضع في وعاء به ماء وقليل من الملح وهيل وورق غار وبصل على نار متوسطة وتسلق لمدة ٣٠ دقيقة.

٢-ترفع قطع الدجاج من الماء وتوضع في طبق على حدة ويتم تنسيل الدجاج الى نسايل رقيقة .

٣-توضع البازلاء مع البطاطا في وعاء مرق الدجاج وتسلق لمدة ٢٥ دقيقة ثم تخرج من الماء ونهرس البطاطا مع البازلاء .

٤-في وعاء اخر على النار نضع الزيت وعندما يحمى يشوح البصل مع الزنجبيل والفلفل الاخضر الحار .

٥-تتبل بالملح والفلفل وتترك على النار لعدة دقايق حتى يدبل البصل والفلفل الحار قليلا ثم نضيف البندورة وتقلب ايضا لعدة دقايق .

٦- ثم تتبل بجميع البهارات الموجودة بالمقادير و تترك على النار لمدة دقيقتين مع التقليب.

٧-نضيف البطاطا المهروسة مع البازلاء والدجاج وتترك على نار هادئة لمدة ٨ دقايق مع التقليب.

٨-نضيف عصير الليمون مع الكزبرة ونقلبها ثم يطفئ على النار.

٩-الحشوة أصبحت جاهزة ولكن تترك لعدة دقايق حتى تبرد.

١٠-يحمى الفرن على درجة حرارة 170

١١-تحضر عجينة الباف المربعة الشكل وتحشى كل قطعة بملعقة واحدة من الحشوة وتسكر على شكل مثلث وتختم الحواف جيدا بواسطة ضغطها على بعض .

١٢-نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية العجينة والحشوة كلها.

١٣-ترص رقائق الباف في صينية مدهونة بزيت وتدهن ايضا رقايق الباف بالزيت وتدخل في الفرن.

١٤-تخرج من الفرن عندما تكتسب اللون الذهبي .

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى طريقة عمل البف باسترى البف باسترى

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4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
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