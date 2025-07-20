شوبير يكشف سبب رفض الأهلي رحيل ديانج إلى الحزم السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، سبب رفض النادي الأهلي مؤخرًا عرضًا رسميًا من نادي الحزم السعودي للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إن ذلك جاء بناءً على توصية فنية مباشرة من المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي أبدى تمسكًا شديدًا ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح شوبير أن ريبيرو يعتبر ديانج أحد الأعمدة الأساسية في خط الوسط، ويعتمد عليه بشكل كبير في رؤيته الفنية، خاصة في ظل إصابة مروان عطية وغيابه لفترة، مما دفع المدرب لتأكيد ضرورة الحفاظ على استقرار هذا المركز الحساس وعدم التفريط في أي من عناصره الأساسية في هذا التوقيت.

ورغم تمسك الأهلي باستمرار ديانج، إلا أن اللاعب لم يُجدد عقده حتى الآن، وهو ما لا يمثل أزمة داخل النادي، في ظل اتباع الإدارة لسياسة واضحة في ملف التجديد، تقوم على ترتيب الأولويات وفقًا لمواعيد انتهاء العقود.

وتركز إدارة الأهلي حاليًا على تجديد تعاقدات اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم خلال عام أو عامين، بما يضمن استقرار الفريق فنيًا دون الإخلال بالميزانية أو الوقوع تحت ضغط مالي.