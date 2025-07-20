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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار حررت المريض

النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من أفضل المبادرات الصحية، خاصة وأنها حررت المريض من منحه مواعيد بالسنوات ما يجعله فى طى النسيان ، كما ان هذه المبادرة أظهرت من يعمل وينتج.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هاك موقع إلكترونى لتلقى طلبات العلاج على نفقة الدولة ، سيسهل بشكل كبير على المرضى ويعطى فرصة لكى يختار المريض المستشفى أو المركز التى تتعاقد معها وزارة الصحة والمعتمدة فنيا من وزارة الصحة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و783 ألفاً و916 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة استقبلت 290 ألفا و226 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وأضاف أن الحالات التي تمت متابعتها بداية من أول يوليو 2023 وحتى الثامن من يوليو من العام الجاري، بلغت 257 ألفاً و600 حالة.

وأوضح «عبد الغفار» أن المبادرة تشمل جراحات “القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القساطر الطرفية”، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

إنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل

وذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على مبدأ تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء في المستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالمبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، إن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناءً على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: http://wlms.smcegy.com/، لافتة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 105 و15300.

قوائم الانتظار المبادرات الصحية المبادرة الرئاسية العلاج على نفقة الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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