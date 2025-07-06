إدراج مستشفى القناطر الخيرية ضمن مبادرة قوائم الانتظار لجراحات الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية

أعلن الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إدراج مستشفى القناطر الخيرية ضمن المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار لجراحات الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.



ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتوفير الخدمة للمواطنين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة إلى الانتقال لمستشفيات خارجية، حيث يترأس قسم الأوعية الدموية بالمستشفى الدكتور كريم كمال الذي يبذل مجهودًا كبيرًا لتقديم رعاية طبية متميزة في هذا التخصص.

كما حرص نائب مدير المستشفى الدكتور طه سيد على دعم ومتابعة كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتفعيل المبادرة داخل المستشفى، وهو ما يستحق عليه كل الشكر والتقدير لما يبذله من جهد حقيقي ودعم متواصل للفريق الطبي.

من جانبه تقدم وكيل الوزارة بالشكر للدكتور سيد النحاس مدير المستشفى على متابعته المستمرة وتوفير كل سبل الدعم، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف معاناة المرضى.