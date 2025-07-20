أمين حماة الوطن بالإسكندرية: حملتنا الانتخابية تنحاز للمواطن واحتياجاته

أعلن محمد السيد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، عن تقليص نفقات الدعاية الانتخابية التقليدية، وتوجيه الموارد المالية نحو مشروعات خدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده من احتياجات أهالينا خلال الجولات الميدانية لمرشحي الحزب في مختلف مناطق المحافظة.

وشدد مجاهد على أن حزب حماة الوطن لا يعوّل على الشعارات أو الحملات الإعلانية المبهرة، بل يعتمد على قاعدة حزبية وجماهيرية صلبة تم بناؤها عبر سنوات من العمل الحقيقي في الشارع، موضحًا أن هذه القاعدة الواعية تمثل حائط الصد الذي يرتكز عليه الحزب في كل استحقاق انتخابي.

وأوضح الأمين العام أن الحزب يعمل وفق خطة تنظيمية دقيقة، تقودها لجان متخصصة تم تشكيلها بعناية لإدارة كافة مراحل الحملة الانتخابية، منوّهًا إلى أن التركيز الأساسي في الفترة الحالية ينصب على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم، وتقديم برامج انتخابية واقعية تستند إلى ما لمسوه فعليًا على الأرض.

وأشار مجاهد إلى أن أمانة الحزب في الإسكندرية قررت إعادة توجيه جزء كبير من موازنة الحملة نحو تمويل مبادرات خدمية ومؤثرة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار إيمان الحزب بأن العمل السياسي لا ينفصل عن الدور المجتمعي، بل يتكامل معه.

وأكد مجاهد على أن حماة الوطن لا يسعى فقط لحصد المقاعد، بل يهدف إلى بناء مستقبل يليق بالمواطن السكندري، عبر كوادر مؤهلة تحمل رؤية وطنية واضحة، وتؤمن أن السياسة الحقيقية تبدأ من الميدان وتنتهي بتحقيق أثر ملموس في حياة أهالينا.