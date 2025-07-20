قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاجة غير.. آمال ماهر تتصدر التريند بألبومها الجديد قبل طرحه بساعات

آمال ماهر
آمال ماهر
سعيد فراج

تصدر اسم ألبوم النجمة آمال ماهر الجديد "حاجة غير" منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، قبل ساعات من طرحه الرسمي اليوم على اليوتيوب، ما يعكس حالة من الترقب الكبيرة بين جمهورها في مصر والعالم العربي.

آمال ماهر 

أغنية حاجة غير من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي .

ويُعد الألبوم المنتظر عودة قوية لآمال ماهر إلى الساحة الغنائية، حيث يضم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعاونت فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وسط وعود بتقديم لون غنائي مختلف يجمع بين الطرب الأصيل والحداثة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحملة الترويجية التي سبقت إطلاق الألبوم، حيث تصدرت هاشتاجات بإسم الألبوم مواقع التواصل، وسط إشادة بصوت آمال ماهر وقدرتها على الحفاظ على مكانتها الفنية رغم الغياب.

ألبوم آمال ماهر

الجدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر كانت قد شوقت جمهورها خلال الأيام الماضية بطرح مقاطع قصيرة من بعض الأغاني، ما زاد من حماس المتابعين وجعل الألبوم يتصدر التريند حتى قبل إطلاقه رسميًا.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، وهى: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

آمال ماهر الفنانة آمال ماهر ألبوم آمال ماهر أغاني آمال ماهر ألبوم حاجة غير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

رئيس اريتريا

رئيس إريتريا يحذر إثيوبيا وآبي أحمد من مخاطر الحرب

شرطة لوس أنجلوس

سائق مخمور يدهس المارة أمام ملهى ليلي في لوس أنجلوس

شهداء غزة

صحة غزة : المجاعة وصلت لمستويات كارثية.. وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد