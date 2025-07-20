محمد حمدي: تجربتي مع الزمالك كانت قصيرة لكنها من الأهم في مشواري

علق محمد حمدي، لاعب فريق إنبي والمعار سابقًا إلى الزمالك، على تجربته القصيرة مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها كانت محطة مهمة في مشواره الكروي رغم قصر مدتها.

وقال محمد حمدي، في تصريحات لبرنامج "ميركاتو" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" مع الإعلامي محمد عراقي: "رغم أن فترة إعارتي للزمالك لم تتجاوز الموسم، إلا أنها كانت من التجارب الهامة والناجحة في مسيرتي الرياضية."

وأشار إلى أن ارتداء قميص الزمالك يعد شرفًا لأي لاعب، مضيفًا: "اللعب بجوار أسماء كبيرة وكباتن في الفريق منحني خبرات كثيرة، والتواجد داخل نادٍ بحجم الزمالك له قيمة فنية ومعنوية كبيرة."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة ستظل محطة لا تنسى في حياته الكروية، لما أضافته له من خبرات وتجارب داخل أحد أكبر الأندية في القارة.