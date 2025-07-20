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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي: تجربتي مع الزمالك كانت قصيرة لكنها من الأهم في مشواري

محمد حمدي
محمد حمدي
منتصر الرفاعي

علق محمد حمدي، لاعب فريق إنبي والمعار سابقًا إلى الزمالك، على تجربته القصيرة مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها كانت محطة مهمة في مشواره الكروي رغم قصر مدتها.

وقال محمد حمدي، في تصريحات لبرنامج "ميركاتو" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" مع الإعلامي محمد عراقي: "رغم أن فترة إعارتي للزمالك لم تتجاوز الموسم، إلا أنها كانت من التجارب الهامة والناجحة في مسيرتي الرياضية."

وأشار إلى أن ارتداء قميص الزمالك يعد شرفًا لأي لاعب، مضيفًا: "اللعب بجوار أسماء كبيرة وكباتن في الفريق منحني خبرات كثيرة، والتواجد داخل نادٍ بحجم الزمالك له قيمة فنية ومعنوية كبيرة."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة ستظل محطة لا تنسى في حياته الكروية، لما أضافته له من خبرات وتجارب داخل أحد أكبر الأندية في القارة.

محمد حمدي فريق إنبي الزمالك القلعة البيضاء

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