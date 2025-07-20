تعليم الوادي الجديد يحقق خامس وسادس الجمهورية بمسابقة الاقتصاد المنزلي

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن فوز قطاع التعليم بالمركزين الخامس والسادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفصل الدراسى الثانى للإقتصاد المنزلى 2024-2025.

وأشار وكيل الوزارة أن نتائج المسابقة شملت تحقيق المركز الخامس ضمن قائمة المرحلة الإعدادية الطالبة، الطالبة إسراء حمدان ذاكى - مدرسة باريس الإعدادية المشتركة بإدارة باريس (تنفيذ معلقة رمضانية) والمركز السادس ضمن قائمة المرحلة الابتدائية التلميذة منة محمد ابو بكر محمد - مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بإدارة الداخلة (تنفيذ كارت معايدة).

وأضاف فضل أن ذلك النشاط وفق خطة العمل لتوجيه عام الإقتصاد المنزلى بالمديرية وتعاون مثمر مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة متمنيا لقطاع التعليم بالمحافظة دوام التوفيق والتميز والازدهار.