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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
محمد إبراهيم

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات المصرية إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وممثلى وزارة الشباب والرياضة.

وألقى اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكدا على أهمية امتلاك شباب مصر للوعى الصحيح بحجم التحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن المجمع وما يحتويه من قدرات تصنيعية متطورة، أعقبة زيارة لعدد من المصانع ومراكز التصميم الآلى داخل المجمع والتى تعمل وفقاً لأحدث النظم التصنيعية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فى عالم التصنيع ، وكذلك الإطلاع على أحدث المركبات المدرعة والمعدات التى يتم تصنيعها بعقول وسواعد وطنية.

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن أهمية تلك الزيارة ودورها فى تشكيل وعيهم بالأسس الصحيحة التى تمكنهم من نقل صورة واقعية لما شاهدوه من قدرات متطورة للقوات المسلحة فى مجال التصنيع العسكري بالشكل الذى يبعث فى نفوسهم العزة والفخر لما يقوم به رجال القوات المسلحة من جهود للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

يأتي ذلك إستمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوعية أبناء الوطن بمقومات الدولة المصرية بكافة المجالات، وإيماناً من القيادة العامة للقوات المسلحة بأهمية إطلاع الشباب المصرى على قدرات وإمكانيات القوات المسلحة.

القوات المسلحة وزارة الشباب والرياضة مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات القيادة العامة للقوات المسلحة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

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