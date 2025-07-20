انطلاق حملات تحصين الماشية فى المعصرة بالداخلة.. اعرف الأماكن

أعلنت الوحدة البيطرية بالمعصرة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الأبقار والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام القطاع.

وأكدت الوحدة المحلية بالقرية أن الحملة ستبدأ اليوم الأحد ، وتكون مواعيد وأماكن التحصين كالتالي:

الأحد 20/7/2025 بجوار محول الإنارة بالجهة القبلية

الإثنين 21/7/2025 منطقة بنجام ومحطة المياه

الثلاثاء 22/7/2025 العيون القبلية

الأربعاء 23/7/2025 بجوار محول المنطقة الشرقية

الخميس 24/7/2025 الجهة البحريه

وشددت الوحدة المحلية بالقرية على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل منطقة لضمان سرعة وسهولة تقديم الخدمة، والحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.