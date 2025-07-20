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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات شحن وتبربد جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بـ Oppo K13 Turbo

هاتف اوبو K13
هاتف اوبو K13
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في  هاتفي Oppo K13 Turbo و K13 Turbo Pro والمقرر إطلاقهم في 21 يوليو  وكلاهما يأتي بمروحة تبريد نشطة مدمجة في الجهازين وهي تعمل بكفاءة عالية.


وتقول شركة Oppo إن تصميم المروحة يعزز كفاءة التبريد بنسبة 300% مقارنة بالمراوح التقليدية، مع تقليل استخدام المساحة بنسبة 70% وزيادة قوة المروحة بنسبة 120%.

على الجانب الآخر يعد الهدف الأساسي من إضافة مروحة  التبريد هو توفير ألعاب سلسة بمعدل إطارات مرتفع دون أي انخفاض في الأداء بسبب الاختناق الناتج عن الحرارة الزائدة.

 الهاتف يأتي مزود بكاميرا خلفية ثنائية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لعزل الخلفية. الكاميرا تدعم التركيز التلقائي (Auto Focus) وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وFHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

مواصفات هاتف اوبو K13

على الجانب الآخر يأتي الهاتف ببطارية من نوع سيليكون كاربون بسعة 7000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

ويأتي هاتف اوبو K13 مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 4 ثماني النواة، بتردد 2.3 و2.2 و1.8 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسومات Adreno 810  وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، خيارات التخزين مقسمة على النحو التالي: 128/8 جيجابايت أو 256/8 جيجابايت، الجهاز لا يدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد MicroSD.

شركة موتورولا الكاميرا الرئيسية تصوير الفيديو معالج كوالكوم ذاكرة الوصول العشوائي

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