الزمالك ينافس الأفريقي التونسي على ضم نجم نادي السويحلي

كشفت تقارير إذاعية تونسية، اليوم الأحد، أن نادي الزمالك دخل في منافسة قوية مع النادي الأفريقي التونسي للتعاقد مع اللاعب الليبي أسامة الشريمي نجم نادي السويحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته إذاعة "نسمة سبورت"، فإن الشريمي أبدى استعداده المبدئي للانضمام إلى صفوف الأفريقي، في انتظار حسم المفاوضات الرسمية بين إدارة الناديين، إلا أن دخول الزمالك على خط المفاوضات قد يعيد ترتيب الأوراق.

ويعد الشريمي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الليبية، ويلعب في مركز خط الوسط، وقد لفت الأنظار مؤخرًا بمستوياته القوية مع فريق السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في ملف اللاعب، وسط اهتمام جدي من جانب الزمالك لتعزيز خط وسطه قبل انطلاق الموسم الجديد