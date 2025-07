محمد حجاب: حكايات فلاش باك وjust you تتسم بالإثارة والتشويق

أعرب السيناريست محمد حجاب، عن سعادته بمشاركته بحكايتين ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، مؤكدًا أن العمل يمثّل مغامرة درامية غير تقليدية، ويضم قصتين من تأليفه هما: "فلاش باك" و"Just You"، واصفًا التجربة بأنها جديدة ومختلفة على الساحة الدرامية المصرية.

وقال حجاب ، في تصريحات صحفية، إن قصة "فلاش باك" تُعد من أقرب الأعمال إلى قلبه، إذ كتبها عام 2022 وتنتمي إلى نوعية الفانتازيا والرومانسية المشوبة بالغموض.

وأكد أن خروج الحكاية إلى النور كان بدعم من المنتج كريم أبو ذكري، واصفًا إياه بالموهوب والمُلم بكافة تفاصيل العملية الدرامية، قائلاً: "كنت سعيد جدًا إن أولى تجاربي الدرامية خرجت معاه لأنه منتج فاهم وشاطر".

وأشار إلى أن المنتج وفّر كافة الإمكانيات لإخراج العمل بأفضل صورة، إلى جانب جهود المخرج جمال خزيم، الذي قدّم رؤية إخراجية متكاملة، قائلاً: "حضرت التصوير وشوفت قد إيه الكل أمام ووراء الكاميرا كان بيشتغل بحب وصدق".

وأكد حجاب ، أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الشبابية 100%، ويضم مجموعة من النجوم الشباب الموهوبين، كما أتاح المنتج أبو ذكري الفرصة للمؤلفين والمخرجين الشباب في أولى تجاربهم، مما أعطى المشروع طاقة كبيرة وشغفًا حقيقيًا.

- تفاصيل قصتي "فلاش باك" و"Just You"

وكشف حجاب عن تفاصيل "فلاش باك"، مشيرًا إلى أنها تدور حول شخصية زياد الكردي، وهو مصور جنائي شديد الذكاء، متزوج من مريم زيدان، رسامة موهوبة، إلى أن يقع حدث مفاجئ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

أما عن "Just You"، فقال إنها قصة نفسية مشوقة تنتمي إلى نوعية السايكولوجيكال ثريلر، وتدور حول شخصية سارة، صحفية مجتهدة تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة التي تخرج حياتها عن السيطرة. القصة من تأليف المخرج جمال خزيم، وسيناريو وحوار محمد حجاب، وأضاف: "Just You عمل صعب جدًا ومليء بالتفاصيل النفسية، وما زال يتم تصويره حاليًا".

وأشاد حجاب بأداء أبطال "فلاش باك" وعلى رأسهم أحمد خالد صالح، وخالد أنور، ومريم الجندي، ومحمد يونس، وسالي حماد، مؤكدًا أنهم قدموا شخصيات ستبقى في الذاكرة.

أما في "Just You"، فأثنى على تارا عماد التي وصف أدائها بـ"الأقوى في مشوارها"، إلى جانب عمرو جمال، بسمة داوود، وفاء صادق، ونبيل علي ماهر، مشيرًا إلى أن كل منهم أبدع في تقديم شخصيته بصدق.

- تجربة إنتاجية جديدة

وفي ختام تصريحاته، وصف حجاب المنتج كريم أبو ذكري بأنه يخوض مغامرة إنتاجية غير تقليدية، مضيفًا: "هو أول منتج يتبنى هذا النوع من الحكايات ويغامر خارج القالب المعتاد، وده بيخلق مساحة كبيرة للتجديد في الدراما المصرية".

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة تتوزع على 7 حكايات مستقلة، تمتد كل حكاية منها لخمس حلقات فقط، ويُعرض خلال موسم الصيف.