محمد العرجاوي: التطوير الجمركي والمينائي ركيزة أساسية لجذب الاستثمار

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قمة شرم الشيخ تمثل محطة انطلاق جديدة نحو العالمية، في ظل ما تشهده مصر من تطور متسارع في البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير محاور النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعل من مصر أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في مجالات الخدمات والتجارة.

وأكد العرجاوي أهمية تعاون جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالعمليات اللوجستية لتطوير وتبسيط إجراءاتها دون الإخلال بمبدأ الرقابة، بما يسهم في خفض التكلفة وتسريع حركة التجارة، ويمنح السلع المصرية مزيدًا من التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر الائتماني خلال الأيام الماضية يعكس نجاح الدولة في السير على الطريق الصحيح بقيادة سياسية واعية، تدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف العرجاوي، أن التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقية تسهيل التجارة تتطلب إعادة النظر في الإجراءات الجمركية المطبقة وتكاليفها على التجارة الدولية، سواء في الصادرات أو الواردات، مع ضرورة تطبيق نظام موحد لإدارة المخاطر بين الجهات المختلفة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ليحقق الأثر الإيجابي المرجو، ويحافظ على مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.