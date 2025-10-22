أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.

وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالمنطقة، مؤكداً سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي، وتسريع وتيرة إجراءات التقنين لدفع عجلة التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتوفيق أوضاع المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على الصورة البصرية بالمدن الجديدة.



أُجريت القرعة اليدوية العلنية الـ12 طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة لمنطقة الرابية بالشروق، للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز وفق المساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، وشارك في فعاليات القرعة كل من المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، وعدد من مسؤولي الهيئة و رئيس جهاز المدينة، وممثلي العملاء، وسط أجواء من التنظيم والشفافية.



وشملت القرعة تخصيص 408 قطعة أرض موزعة على النحو التالي: مساحة 209 م² 216 قطعة، ومساحة 276 م² 91 قطعة، ومساحة 400 م² 53 قطعة، ومساحة 500 م² 36 قطعة، ومساحة 600 م² 6 قطع، ومساحة 700 م² 6 قطع.



وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه قد تم استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا إيذانًا ببدء إجراءات القرعة العلنية، والتي تمت في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح، بحضور ممثلي الهيئة والمواطنين .



وأضاف أنه تم تسليم جميع إخطارات التخصيص للعملاء الفائزين فور انتهاء إجراءات القرعة مباشرة، لتيسير الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.