حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
الإعلامي الحكومي: سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم
اقتصاد

إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ

ٱية الجارحى

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.

 وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالمنطقة، مؤكداً سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي، وتسريع وتيرة إجراءات التقنين لدفع عجلة التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة.


وشدد وزير الإسكان، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتوفيق أوضاع المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على الصورة البصرية بالمدن الجديدة.
 

أُجريت القرعة اليدوية العلنية الـ12 طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة لمنطقة الرابية بالشروق، للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز وفق المساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، وشارك في فعاليات القرعة كل من المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، وعدد من مسؤولي الهيئة و رئيس جهاز المدينة، وممثلي العملاء، وسط أجواء من التنظيم والشفافية.
 

وشملت القرعة تخصيص 408 قطعة أرض موزعة على النحو التالي: مساحة 209 م² 216 قطعة، ومساحة 276 م² 91 قطعة، ومساحة 400 م² 53 قطعة، ومساحة 500 م² 36 قطعة، ومساحة 600 م² 6 قطع، ومساحة 700 م² 6 قطع.
 

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه قد تم استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا إيذانًا ببدء إجراءات القرعة العلنية، والتي تمت في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح، بحضور ممثلي الهيئة والمواطنين .
 

وأضاف أنه تم تسليم جميع إخطارات التخصيص للعملاء الفائزين فور انتهاء إجراءات القرعة مباشرة، لتيسير الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

القرعة تخصيص الأراضي وزير الإسكان جهاز المدينة

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

محمود أشرف حلمي

اتحاد تنس الطاولة للجنة القيم: محمود أشرف حلمي تأهل وصيفا لشمال أفريقيا

مدرب الاهلي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن مدرب الأهلي الجديد

يارا عاطف

الليلة.. الظهور الأول ليارا عاطف فى مونديال الناشئات بالمغرب

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

