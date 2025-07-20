130 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة و67 شخصا منذ الفجر

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتقاء 130 شهيدا و495 مصابا بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، في استمرار لحرب الإبادة المتواصلة دون انقطاع إلا لشهرين تخللهما انتهاكات إسرائيلية منذ واحد وعشرين شهرًا.



ذكرت صحة غزة 130 شهيدا و495 مصابا بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

ذكرت صحة غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 58,895 شهيدا 140,980 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 67 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 63 من طالبي المساعدات.



فيما قالت كتائب القسام أن “مجاهدونا قنصوا جنديا صهيونيا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة”.

وذكرت القسام: “استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا صهيونية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية”.

وعلى وقع المعارك والمواجهات الحامية مع المقاومة وما أصاب جنود الاحتلال من إرهاق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأوامر جاءت بسحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة.