تحذير من تسونامي بعد زلازل قوية ضربت قبالة سواحل روسيا

ضربت سلسلة من الزلازل القوية قبالة ساحل أقصى شرق روسيا يوم الأحد، مما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

موجات تسونامي خطيرة

ولم تُصدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية تحذيرًا من تسونامي عن زلزالين سابقين بقوة 5.0 و6.7 درجة، ولكن أعقبهما زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 08:49 بتوقيت جرينتش، مما دفع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى التحذير من "احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة".

وأوضحت الهيئة أن منطقة التنبيه من تسونامي تنطبق على المناطق الساحلية ضمن دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر (186 ميلًا) من مركز الزلزال في المحيط الهادئ، قبالة مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وتقع ولاية ألاسكا عبر بحر بيرينج من المدينة، ولكن لا يبدو أن أيًا من الأراضي الأمريكية تقع في منطقة التنبيه.

أعقبت الزلازل الأولية عدة هزات ارتدادية، بما في ذلك زلزال آخر بقوة 6.7 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كان مركز الزلزال على بُعد حوالي 140 كيلومترًا شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

سبعة زلازل كبرى

تُعد شبه جزيرة كامتشاتكا نقطة التقاء الصفيحة التكتونية للمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، مما يجعلها منطقة زلزالية ساخنة.

منذ عام 1900، ضربت المنطقة سبعة زلازل كبرى بقوة 8.3 درجة أو أكثر.



