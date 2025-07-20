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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير بكين بالقاهرة يشيد بالعاصمة الإدارية..وإقبال صيني على منطقة تيدا

سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
محمد على

أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج على توسع العلاقات المصرية الصينية وسط إقبال صيني على الاستثمار في مصر.

ذكر  لياو ليتشيانج، إن الشركات الصينية المتواجدة في منطقة تيدا الصناعية بقناة السويس تحتاج لمنطقة أكبر وأوسع.

لفت إلى أن الشركات الصينية تأتي لمصر للتصنيع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأضاف في كلمة له اليوم، خلال ندوة إعلاء روح تعاون شنجهاي، أن العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، ومنطقة تيدا حققا نجاح كبير. 

وأردف بأنه لذلك فهناك احتياج من الشركات الصينية لمناطق أكبر في منطقة تيدا يؤكد نجاح المنطقة، ورغبة الشركات الصينية في التعاون.

وشدد سفير الصين بالقاهرة على أن منظمه شنجهاي تتمتع بشهره دولية ودلالات بارزة، لافتا إلى أنها ذات مفاهيم تنمية منفتحة وشاملة حيث تأسست في 2001، ومع التطور لمدة 24 تطورت من منظمة تضم 6 دول لـ 10 دول و14 دولة شريكة للحوار، بينها جمهورية مصر العربية والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت.

وأشار إلى أن المنظمة أصبحت أقوى بعد مرور السنوات وهي أكبر منظمة إقليمية شاملة من حيث عدد سكان دول الأعضاء ومساحة الدول المشتركة التي تعدت 36 مليون كيلو متر مربع، وبها 40% من سكان العالم.

و عقدت السفارة الصينية بالقاهرة الأحد ندوة بموضوع "تطور وتأثير منظمة شنجهاي للتعاون" إعلاء روح تعاون شنجهاي والدفع بتقدم العلاقات الصينية المصرية بخطوات ثابتة.

 قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج إن زيارة رئيس مجلس الدولة لي تشيانج  لمصر تاريخية ومهمة جدًا، حيث  قام رئيس مجلس الدولة الصيني بزيارة مصر وهي الزيارة الأولي لمصر بعد 16 عامًا، وهي الزيارة الأولى في القارة الإفريقية، حيث تعتبر مصر أولى محطاته.

وتابع أن الزيارة تعكس اهتمام الرئيس الصيني تشي جين بينج بالعلاقات المصرية الثنائية واهتمام الحكومة الصيني والحزب الشيوعي الصيني بالعلاقات مع مصر، حيث تم خلال الزيارة  تبادل الآراء ووجهات النظر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتابع السفير الصيني بالقاهرة: الزيارة كانت ناجحة وتساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ظل تطور الأوضاع الحالية.

سفير الصين القاهر العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية ناجحة سفير بكين الشركات الصينية منطقة تيدا

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