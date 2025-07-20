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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس إريتريا يحذر إثيوبيا وآبي أحمد من مخاطر الحرب

رئيس اريتريا
رئيس اريتريا
محمد على

حذر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، جارته إثيوبيا من شن حرب جديدة بينهما، مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي.

شهدت العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا توترا منذ أن أعلنت الأولى استقلالها عام 1993، حيث قُتل عشرات الآلاف  في حرب بين البلدين من عام 1998 إلى عام 2000.

وتقول الحكومة الإريترية إن جوهر التوتر الحالي يكمن في رغبة إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، منذ فترة طويلة في الحصول على ميناء بحري.

وحذر أفورقي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أنه لن يكون قادرا على إغراق بلاده ببساطة بثقل الأعداد حيث يبلغ عدد سكان إثيوبيا 130 مليون نسمة، مقارنة بـ 3.5 مليون شخص فقط يعيشون في إريتريا.

وقال أفورقي لقناة "إيري تي في" التلفزيونية الحكومية: "إذا كان يعتقد أنه قادر على سحق (القوات الإريترية) بهجوم الموجات البشرية، فهو مخطئ".

وقال: "قبل جر الشعب الإثيوبي إلى حروب غير مرغوب فيها أو استخدامه لأجندة سياسية أخرى، يجب أولاً معالجة المشاكل الداخلية للبلاد وحلها".

ووصف تصرفات آبي بأنها محاولة "متهورة" "لتحويل الانتباه" عن المشاكل الداخلية.

ووقع آبي اتفاق سلام مع أفورقي بعد وقت قصير من توليه السلطة في عام 2018، لكن صراعا عنيفا اندلع في إقليم تيجراي الإثيوبي من عام 2020 إلى عام 2022 عندما دعمت القوات الإريترية المتمردين هناك الذين قاتلوا القوات الإثيوبية.

وحسب تقديرات الاتحاد الأفريقي، قُتل في الصراع ما لا يقل عن 600 ألف شخص.

ورغم أن اتفاق السلام أنهى القتال، فقد أبقت إريتريا على وجود عسكري في تيجراي وتدهورت العلاقات بين الجارتين.

وقال آبي إن إثيوبيا يجب أن تتمتع بالقدرة على الوصول إلى البحر، ولكن بالوسائل السلمية .

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