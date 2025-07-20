سائق مخمور يدهس المارة أمام ملهى ليلي في لوس أنجلوس

قالت الشرطة إن سائقًا اتُهم بالاعتداء بعد أن ظهر فجأة أمام حش خارج ملهى ليلي في هوليوود في وقت مبكر من صباح السبت، مما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، حيث هاجم المارة السائق وأطلقوا النار عليه قبل أن تعتقله السلطات.

وقالت المتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس روزاريو سيرفانتس إن المشتبه به، الذي تم تحديد هويته على أنه “فرناندو راميريز” البالغ من العمر 29 عامًا، اتُهم بالاعتداء بسلاح مميت.

يخضع راميريز "لعملية جراحية" في مستشفى بعد إصابته بطلق ناري من الحادث.

وقالت قائدة شرطة لوس أنجلوس ليليان كارانزا لمحطة الأخبار المحلية KCAL: "إنه ليس حرًا في المغادرة، إنه محتجز لدى إدارة شرطة لوس أنجلوس".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن راميريز طُرد من ملهى فيرمونت هوليوود الليلي في شرق هوليوود قبل أن يصطدم بسيارته عمدًا بالحشد.

استنادًا إلى مراجعة مقطع فيديو للحادث، نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن قائد شرطة لوس أنجلوس بن فرنانديز قوله: "عندما صدم المارة، كان ذلك عملاً متعمدًا".

وقالت سيرفانتس إن السلطات لا تزال تبحث عن مسلح أطلق النار على السائق وأصابه قبل أن يفر سيرًا على الأقدام.