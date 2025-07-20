وست هام يونايتد يعلن تعاقده مع صفقة مدوية

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يوم الأحد، انضمام الظهير الإنجليزي كايل ووكر-بيترز إلى صفوفه لمدة ثلاث سنوات بعد رحيله عن ساوثهامبتون.

وشارك ووكر-بيترز، خريج أكاديمية توتنهام، في أكثر من 200 مباراة مع ساوثهامبتون، منها 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، عندما عانى النادي من أول هبوط مبكر في تاريخ المسابقة.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في مباراتين دوليتين مع منتخب إنجلترا، خلال عام 2022.

قال ووكر-بيترز في بيان: "أشعر أن الأمر طال انتظاره - لقد ارتبط اسمي بالانتقال إلى النادي سابقًا - وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا الآن".

وواصل :"تحدثتُ مع المدرب جراهام بوتر، وكان له دور كبير في اتخاذي لهذا القرار.. لطالما أعجبتني طريقته كمدرب، وأعتقد أنها ستناسبني تمامًا".

يبدأ وست هام، الذي احتل المركز الرابع عشر الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في 16 أغسطس المقبل بمواجهة سندرلاند.