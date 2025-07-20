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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
الإسماعيلية انجي هيبة

أوضح رفعت عايش المرشح مستقل في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية  حقيقة خروجه من السباق الانتخابي، بعد إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى رفعت عايش، في بيان، ما تردد بشأن استبعاده من الماراثون الانتخابي بسبب هروبه من أداء الخدمة العسكرية .

وأكد أن أداء الخدمة العسكرية شرف، وأنه تم تأجيل تجنيده في وقت سابق لكونه وصي على اشقائه القصر (وقتها)، مشيرا إلى أن مرض والده وقف حائلا للتقديم في التجنيد وتم تسوية الموقف قانونيا.

وأوضح عايش أنه لم يتهرب من التجنيد، وأن هذا هو الموقف كاملا.

وأثار استبعاد المرشح رفعت عايش من الماراثون الانتخابي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في الإسماعيلية ومحكمة مجلس الدولة قد قضت باستبعاد أوراق المرشح من السباق بسبب أوراق الخدمة العسكرية.

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رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
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