الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان يواصل خطته التدريبية لمتابعة انتخابات الشيوخ

اختتم الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، سلسلة دوراته التدريبية بمحافظات شمال الصعيد، والتي استمرت على مدار يومين، لتأهيل متابعيه على آليات ووسائل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في عام 2025.

وشهدت الدورات التى عقدت بمحافظتي بني سويف والمنيا والتي قام بالتدريب فيها خبير النظم الانتخابية عبدالناصر قنديل مشاركة واسعة من المتابعين المحليين، وتضمنت تدريبًا عمليًا على المعايير القانونية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية، وقواعد السلوك المهني، وآليات التوثيق وإعداد التقارير.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الإئتلاف لتعزيز النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية، ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة وبما يتسق مع المعايير الدولية.

وأكد الإئتلاف استمراره في تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته الوطنية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.