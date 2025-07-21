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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أغلي جرام ذهب اليوم 21-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أغلي جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21-7-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أكبر جرام ذهب

تضمن أعلي سعر سجله الذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة.

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5314 جنيه للشراء 

الذهب اليوم

يستمر استقرار سعر الذهب داخل الأسواق المصرية لليوم الثالث على التوالي دون أي تغيير وخصوصا مع أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21-7-2025.

سعر الذهب اليوم

حسبما كشفت تقارير السوق عن استمرار ثبات سعر المعدن الأصفر منذ مساء الخميس الماضي وحتي صبيحة اليوم الأحد دون تغيير.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

كان سعر جرام الذهب قبل أيام قد حقق ارتفاعا ملحوظا لم يجاوز 10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر  عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5314 جنيه للشراء 

سعر  عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيه للبيع و 4650 جنيه للشراء

سعر  عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيه للشراء

سعر  عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30884 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية  الذهب نحو 3350 دولار للبيع و 3351 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، إذ زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب فيظل العلاقة العكسية بينهما.

كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية.

بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه سجل تحركات عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولارا للأونصة ليأتي إغلاق الذهب حياديا مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه.

تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

الاستثمار في الذهب

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح شريف سامي، “رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

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