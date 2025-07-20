قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداع واعتذار.. ناقد يكشف: وسام أبو علي يجهز فيديو للجماهير
بعد تصريحات ترامب .. الرئيس السيسي يناقش قضية المياه مع مسؤول عسكري أمريكي رفيع
وزيرة التخطيط الألمانية: التعاون الاستراتيجي مع مصر سيزيد قريبا
إيرادات Jurassic World: Rebirth تتجاوز 600 مليون دولار عالميًا
هاتريك نونيز يقود ليفربول للفوز بخماسية على ستوك سيتي وديا
معملش حاجة غلط.. الأسنان ترفض التحقيق مع نقيب الإسكندرية بسبب منشور
مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة
وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية: مصر ستظل شريكا مهما ونسعى للتعاون لإعمار غزة
حفيدتها .. الأمن يكشف حقيقة خطف سيدة لطفلة
إدارة ترامب تشعر بقلق بالغ إزاء سياسات نتنياهو الإقليمية
شاهد.. والد البلوجر هدير عبدالرازق يساندها في النيابة خلال التحقيقات
وزيرة التخطيط: حشدنا استثمارات للقطاع الخاص تخطت 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكاراتيه يعلن انطلاق تجارب المنتخب المصري المؤهلة لبطولة العالم 2026 بالمغرب

الاتحاد المصري للكارتيه
الاتحاد المصري للكارتيه
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه عن إقامة تجارب لاختيار عناصر المنتخب المصري لفئات الناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، وتحت 21 سنة، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم للكاراتيه المقرر إقامتها في أكتوبر 2026 بالمغرب.

وأوضح الاتحاد أن التجارب ستكون متاحة لجميع اللاعبين المستوفين للشروط، حيث يشترط أن يكون اللاعب قد حصل على أحد المراكز من الأول حتى الرابع في مرحلته العمرية، سواء في الناشئين أو الشباب.

وحدد الاتحاد عددًا من القواعد والإجراءات التنظيمية، جاءت كالتالي:

- اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة في تجارب منتخب مصر جميع اللاعبين الذين تتوافر فيهم شروط السن في جميع المراحل على ألا تقل درجة الحزام عن بني 2 لمرحلة الناشئين ودرجة بني 1 و دان لمرحلة الشباب ودرجة الدان لمرحلة تحت 21 سنة.

- رسم الاشتراك في التجارب مبلغ 350 جنيه، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب مجدد للاشتراك السنوي في الاتحاد.

- التسجيل يتم عن طريق الفرع بكشف معتمد من الهيئة يشمل الاسم وتاريخ الميلاد والمسابقة والوزن المشارك فيه.

- الكشف الطبي مسؤولية الأندية، ولن يسمح بتسجيل أي لاعب في التجارب دون تقديم كشف من الهيئة المشاركة.

- تاريخ التجارب اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل ، في صالة استاد سيتي كلوب بشبين الكوم.

- موعد تقديم كشوف التسجيل من خلال الفرع في الفترة من 1 حتى 20 أغسطس المقبل.

- غرامة التأخير أو تعديل الوزن بعد هذا الموعد مبلغ 350 جنيها بالإضافة لرسوم التسجيل الأصلية.

- الناشئين والناشئات تحت 16 سنة (مواليد 2010 – 2012)

الناشئين، كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 48 كجم، تحت 52 كجم، تحت 57 كجم، تحت 63 كجم، تحت 70 كجم، فوق 70 كجم.

الناشئات، كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 44 كجم، تحت 47 كجم، تحت 54 كجم، تحت 61 كجم، فوق 61 كجم.

- الشباب والشابات تحت 18 سنة (مواليد 2008 – 2010):

الشباب: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 50 كجم، تحت 55 كجم، تحت 61 كجم، تحت 68 كجم، تحت 76 كجم، فوق 76 كجم.

الشابات: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 44 كجم، تحت 48 كجم، تحت 53 كجم، تحت 59 كجم، تحت 66 كجم، فوق 66 كجم.


- الشباب والشابات تحت 21 سنة (2005-2008):

الشباب: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 60 كجم، تحت 67 كجم، تحت 75 كجم، تحت 84 كجم، فوق 84 كجم.

الشابات: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 50 كجم، تحت 55 كجم، تحت 61 كجم، تحت 68 كجم، فوق 68 كجم.

ونوه الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الجدول التفصيلي لكافة مراحل وبنود التجارب المؤهلة لبطولة العالم، بعد غلق باب التسجيل.

كما شدد على أن الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية شرط أساسي للمشاركة، مع التأكيد على رفض تسجيل أي لاعب لا تنطبق عليه الشروط المعلنة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة الكابتن محمد الدهراوي لاكتشاف أفضل العناصر الفنية وتأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

الاتحاد المصري للكاراتيه عناصر المنتخب المصري بطولة العالم للكاراتيه منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة

انطلاق فعاليات مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

راشفورد

الكشف عن موعد انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة

امير توفيق

بعد رحيله عن الأهلي.. الكشف عن خطوة أمير توفيق الجديدة

بالصور

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

فيديو

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد