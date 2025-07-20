اتحاد الكاراتيه يعلن انطلاق تجارب المنتخب المصري المؤهلة لبطولة العالم 2026 بالمغرب

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه عن إقامة تجارب لاختيار عناصر المنتخب المصري لفئات الناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، وتحت 21 سنة، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم للكاراتيه المقرر إقامتها في أكتوبر 2026 بالمغرب.

وأوضح الاتحاد أن التجارب ستكون متاحة لجميع اللاعبين المستوفين للشروط، حيث يشترط أن يكون اللاعب قد حصل على أحد المراكز من الأول حتى الرابع في مرحلته العمرية، سواء في الناشئين أو الشباب.

وحدد الاتحاد عددًا من القواعد والإجراءات التنظيمية، جاءت كالتالي:

- اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة في تجارب منتخب مصر جميع اللاعبين الذين تتوافر فيهم شروط السن في جميع المراحل على ألا تقل درجة الحزام عن بني 2 لمرحلة الناشئين ودرجة بني 1 و دان لمرحلة الشباب ودرجة الدان لمرحلة تحت 21 سنة.

- رسم الاشتراك في التجارب مبلغ 350 جنيه، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب مجدد للاشتراك السنوي في الاتحاد.

- التسجيل يتم عن طريق الفرع بكشف معتمد من الهيئة يشمل الاسم وتاريخ الميلاد والمسابقة والوزن المشارك فيه.

- الكشف الطبي مسؤولية الأندية، ولن يسمح بتسجيل أي لاعب في التجارب دون تقديم كشف من الهيئة المشاركة.

- تاريخ التجارب اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل ، في صالة استاد سيتي كلوب بشبين الكوم.

- موعد تقديم كشوف التسجيل من خلال الفرع في الفترة من 1 حتى 20 أغسطس المقبل.

- غرامة التأخير أو تعديل الوزن بعد هذا الموعد مبلغ 350 جنيها بالإضافة لرسوم التسجيل الأصلية.

- الناشئين والناشئات تحت 16 سنة (مواليد 2010 – 2012)

الناشئين، كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 48 كجم، تحت 52 كجم، تحت 57 كجم، تحت 63 كجم، تحت 70 كجم، فوق 70 كجم.

الناشئات، كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 44 كجم، تحت 47 كجم، تحت 54 كجم، تحت 61 كجم، فوق 61 كجم.

- الشباب والشابات تحت 18 سنة (مواليد 2008 – 2010):

الشباب: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 50 كجم، تحت 55 كجم، تحت 61 كجم، تحت 68 كجم، تحت 76 كجم، فوق 76 كجم.

الشابات: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 44 كجم، تحت 48 كجم، تحت 53 كجم، تحت 59 كجم، تحت 66 كجم، فوق 66 كجم.



- الشباب والشابات تحت 21 سنة (2005-2008):

الشباب: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 60 كجم، تحت 67 كجم، تحت 75 كجم، تحت 84 كجم، فوق 84 كجم.

الشابات: كاتا فردي، كوميتيه وزن تحت 50 كجم، تحت 55 كجم، تحت 61 كجم، تحت 68 كجم، فوق 68 كجم.

ونوه الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الجدول التفصيلي لكافة مراحل وبنود التجارب المؤهلة لبطولة العالم، بعد غلق باب التسجيل.

كما شدد على أن الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية شرط أساسي للمشاركة، مع التأكيد على رفض تسجيل أي لاعب لا تنطبق عليه الشروط المعلنة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة الكابتن محمد الدهراوي لاكتشاف أفضل العناصر الفنية وتأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.