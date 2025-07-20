رئيس جامعة حلوان لـ«صدى البلد»: ننفرد بكليات متخصصة لا مثيل لها.. وإنشاء مجمع طبي ومقر لأول جامعة حكومية في العاصمة الإدارية

-رئيس جامعة حلوان فى حوار مع صدى البلد:

-ضاعفنا عدد البرامج الدراسية خلال 3 سنوات واستقطبنا 36 جنسية.

- إنتهاء المرحلة الأولي بمشروع المجمع الطبي في 2026 وندعو المجتمع المدني للتبرع.

-تنفرد الجامعة بوجود كليات نوعية متخصصة لا مثيل لها في جامعات أخرى.

-انشاء مجمع طبي بجامعة حلوان سيخدم ملايين المرضي.

-جامعة حلوان أول جامعة حكومية ستكون في العاصمة الإدارية.

-توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة تُمكّن الطلاب ذوي الهمم ومؤهلة لاحتياجاتهم.

-تخصص 10 ٪ من موارد الجامعة لدعم البحث العلمى

- جامعة حلوان تعد أول جامعة مصرية بمفهوم الجامعات التكنولوجية

-نقول لأولياء الأمور: سيبوا أولادكم يختاروا كلياتهم.. وهذا ما يتطلبه سوق العمل



خلال 3 سنوات شهدت جامعة حلوان طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات، افتتاح جامعة أهلية وجامعة تكنولوجية وزيادة كبيرة في أعداد البرامج الدراسية تجاوزت الضعف خلال 3 سنوات فقط مع زيادة أعداد البرامج الدولية وإنشاء مجمع طبي يتم الانتهاء من مرحلته الأولي خلال عام 2026 ليخدم ملايين المواطنين ويساعد علي القضاء علي قوائم الانتظار.

رسالتي لأولياء الأمور سيبوا أولادكم يختاروا كلياتهم سوق العمل في الوقت الحالي يتطلب مهارات كثيرة ومختلفة ولدينا برامج حديثة تواكب سوق العمل المحلي والعالمي ،ولابد أن تدركوا أن جامعة حلوان لا تدخر جهدا للتعليم والتعلم ونوفر لجميع الطلاب كافة الوسائل التعليمية ونوفر لكم زخم من الأنشطة الطلابية التى تعمل على إثقال مهارتكم، بهذه الكلمات تحدث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حواره لموقع صدي البلد الإخباري، وكشف خلاله عن أهم الملفات على أجندة الجامعة وتفاصيل مشروعات المجمع الطبي، وتفاصيل أكثر عن أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة وتطرق للعديد من الملفات نستعرضها بالتفصيل فى الحوار التالي:

رئيس جامعة حلوان مع الزميل حسام الفقي محرر صدي البلد



في البداية حدثنا عن برامج جامعة حلوان وكيف تطورت؟

خلال الثلاث سنوات الماضية ضاعفنا عدد البرامج الدراسية بجميع الكليات لتواكب سوق العمل بالإضافة الي زيادة اعداد البرامج الدولية.

الجامعة تقوم بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب المعايير العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، إقليميا ودوليا.



كيف تجذب جامعة حلوان الطلاب الوافدين وما عدد الجنسيات الموجودة في الجامعة؟

أصبحت الجامعة بالفعل وجهة تعليمية مفضلة للعديد من الطلاب الوافدين، و يوجد إقبال ملحوظ من الطلاب على الالتحاق بالكليات العلمية المرموقة بالجامعة مثل كليات الطب، والتمريض، والعلوم، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم التغذية، مشيرا إلي أن عدد جنسيات الطلاب الوافدين وصلت إلى 36 جنسية، منذ 3 سنوات كان عدد الطلاب الوافدين لم يتجاوز 2000 طالب الان نتخطي حاجز 7 آلاف طالب وافد بجامعة حلوان، ونعمل علي زيادة العدد ليصبح 20 ألف طالب في وقت قصير.

كما تم إنشاء موقع إلكترونى خاص بالطلاب الوافدين وتضمن إنشاء قاعدة بيانات أساسية ودراسية للطلاب الوافدين على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات.

الجامعة تولي اهتماما خاصا بالتخصصات الحديثة والمستقبلية، مشيرا إلى أن "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" هي من بين التخصصات المميزة التي تقدمها الجامعة، والتي تشهد إقبالا كبيرا نظرا لأهميتها المتزايدة في العصر الرقمي.



هل جامعة حلوان تنفرد بكليات عن باقي الجامعات المصرية؟

تنفرد الجامعة بوجود كليات نوعية متخصصة لا مثيل لها في جامعات أخرى، خاصة في مجالات الفنون مما يجعلها وجهة فريدة للطلاب الباحثين عن تخصصات إبداعية وتطبيقية مبتكرة.

رئيس جامعة حلوان مع الزميل حسام الفقي محرر صدي البلد



حدثنا عن تفاصيل وانشاء مجمع طبي بجامعة حلوان وموعد انتهاء المرحلة الأولي منه؟

تفاصيل المشروع القومي للجامعة وهو المجمع الطبي الجديد المتكامل بسعة 1600 سرير، الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة والتعليم الطبي المتميز.

والمجمع الطبي سيعمل على سد الفجوة الصحية في المنطقة وتقديم خدمات علاجية مجانية واقتصادية لملايين المواطنين، تعمل جنبا إلي جنب مع مستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذه المنطقة بالكامل تحتاج بشدة إلى مستشفى تعليمي، لتقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة، حتى شمال الصعيد.

وتابع السيد قنديل، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية وسد احتياجات القطاع الصحي لخدمة شريحة واسعة من المواطنين.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم تشييد المجمع وفقا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية ومتطلبات الجودة الأساسية الوطنية (GAHAR) المعتمدة دولياً، مما يؤهله ليكون شريكاً في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن كلية الطب تضم 36 قسم منهم 26 قسم اكلينيكى كل الأقسام الباطينة والتحاليل والأشعة، ووجود مستشفى جامعى بهذا الهيكل أمر مهم وخدمة للمنطقة والمجتمع المحيط بنا فى منتهى الأهمية الوضع.

ودعا رئيس جامعة حلوان، المجتمع المدني للتبرعات حيث يعتبر المستشفى مشروع ضخم تضم كل التخصصات، وما نسعى إليه أن تضم المستشفى أيضا مركزا لزراعة الأعضاء نظرا لعدم وجود مركز محيط بحلوان خاصة وان أقرب مكان ومركز فى قصر العينى ومستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المجمع الطبي سيتم تنفيذه علي مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولي سننتهي منها خلال عام 2026.

وأشار إلى انه تم الإنتهاء من أعمال الحفر وبدأنا فى مرحلة العزل والخروج بالمبانى، فالمشروع سيسهم فى تخفيف العبء والتكدس ويسهم فى القضاء على قوائم الانتظار.

جامعة حلوان تعد أول جامعة حكومية تتواجد في العاصمة الإدارية حدثنا أكثر عن تفاصيل المشروع؟

تدشين أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "جامعة العاصمة" وتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة "العاصمة".

جاري تخصيص مساحة حوالى 150 فدانا لإنشاء جامعة العاصمة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

أنه تم اختيار جامعة حلوان لتكون أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تغيير اسمها لجامعة العاصمة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الأساسية واللوجيستية للمواطنين قاطنى العاصمة الإدارية: مع تغيير اسم جامعة حلوان الكائنة فى عين حلوان لتصبح جامعة العاصمة فرع حلوان.

ويعد انجاز لجامعة حلوان لما تمتلكه من خبرات واسعة وتنوع فى الكليات والبرامج الدراسية.

هل انتم راضون عن مكانة جامعة حلوان في التصنيفات العالمية؟

نطمح خلال الفترة القادمة أن نكون في مقدمة التصنيفات العالمية، ونبذل قصاري جهدنا لتقدم جامعة حلوان في التصنيفات.

كيف ترعي جامعة حلوان ذوي الهمم وهل جامعة حلوان مؤهلة لذوي الهمم بداخلها؟

الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة تُمكّن الطلاب ذوي الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم الأكاديمية والاجتماعية ونحرص على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم من خلال التيسيرات المخصصة، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات تعمل على تعزيز مهاراتهم وتنميتها".

ومن خلال مركز تميز الأفراد ذوي الهمم بجامعة حلوان يتم العديد من الخدمات وهي كالتالي:

-تنفيذ عمل منحدرات لتتناسب مع الإعاقة الموجودة للطلاب بكافة الكليات

-تقوم الجامعة بتوفير وسائل تنقل داخل الجامعة نظرا لمساحة الجامعة الكبيرة من خلال أتوبيس مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة .

-تنظيم معسكرات و رحلات سنوية ترفيهية ترويحية لهم والإقامة بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى خلال المعسكر .

-توفير الرعاية الصحية لهم و تحديد ما يحتاجونه من قبل الادارة الطبية

-يحق للطلاب ذوي الإعاقة الإقامة في المدينة الجامعية

-محاولة توفير الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والنظارات الناطقة لذوي الهمم الذين يحتاجونها .

ماذا عن خطة الجامعة لدعم البحث العلمي؟

منظومة البحث العلمى تخصص 10 ٪ من موارد الجامعة لدعم البحث العلمى وزيادة دعم الأبحاث العلمية ومضاعفة مكافآت النشر الدولى لتنمية منظومة البحث العلمى والاهتمام بالأبحاث التطبيقية، بجانب ذلك تم إنشاء العديد من المراكز والوحدات التى تقدم خدمات مجانية ومدعمة للباحثين، والاستعداد التام للجامعة لتبنى المشروعات البحثية القابلة للتطبيق.

ما أبرز التحديات التى تواجه الطلاب؟

أخطر مشاكل الطالب الجامعى، الوعى بمعنى الطالب يدرس التخصص الذى يرغبه.

حدثنا عن جامعة حلوان التكنولوجية؟

جامعة حلوان تعد أول جامعة مصرية بمفهوم الجامعات التكنولوجية، وكان بها أول كلية للتعليم الصناعى والتكنولوجى، مشيراً إلى أن قرار تغيير مسمى جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إلى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، خطوة مهمة لتعزيز دور الجامعات المصرية فى تلبية احتياجات التنمية الشاملة، والاستفادة من قدرات وإمكانيات جامعة حلوان فى المجال التكنولوجى.

تضم الجامعة التكنولوجية، مجموعة من البرامج الدراسية التطبيقية التي تغطي مجالات متعددة، من بينها برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات (الأمن السيبراني، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي)، برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، برنامج تكنولوجيا الآلية الصناعية، برنامج تكنولوجيا الكهرباء، برنامج تكنولوجيا الميكانيكا، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية.

تُمنح الدرجات العلمية وفق نظام 2+2، حيث يحصل الطلاب على شهادة الدبلوم فوق المتوسط بعد عامين، ثم يمكنهم استكمال دراستهم للحصول على شهادة البكالوريوس التكنولوجي بعد أربع سنوات، مما يمنحهم فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل بمهارات تطبيقية متقدمة.

تتمتع الجامعة ببنية تحتية تشمل معامل وورش متخصصة، منها معامل التحكم الآلي، الطاقة الشمسية، القياسات الكهربائية، الهيدروليك والنيوماتيك، والروبوتات الصناعية، إضافة إلى ورش الميكانيكا، السيارات، التبريد والتكييف، والنجارة، مما يضمن للطلاب تجربة عملية متكاملة تعزز قدراتهم التقنية.

ونعمل على توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التغيرات السريعة في التكنولوجيا، ونهدف إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل محليا ودوليا.

ما هي أحدث الكليات بجامعة حلوان؟

كلية علوم التغذية، والتى بدأت الدراسة بها فى العام الدراسى 2024-2025، وتعمل الجامعة على تطوير برامج تعليمية تلبى متطلبات سوق العمل المتغيرة.

رئيس جامعة حلوان مع الزميل حسام الفقي محرر صدي البلد



ماهي رسالتك لأولياء أمور طلاب العام الدراسي الجديد؟

رسالتي إلي أولياء الأمور وهي أن تعطي مساحة لأبنائهم لاختيار كلياتهم، وأن يساعدوا أبنائهم للكشف عن موهبتهم، وتنمية مهاراتهم، ولا يوجد ما يسمي بكليات القمة أو القاع، كليات القمة هي الكلية التي تجد فيها نفسك والتي تقدم فيها انجازا.