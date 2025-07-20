انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدور الثاني من النسخة الحادية عشرة لدوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري كبير، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويقام دوري مراكز الشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وشهدت الجولة الأولى من الدور الثاني للمجموعة الأولى ثلاث مباريات قوية، وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق مركز شباب الحنفي افتتح المنافسات بفوز مستحق على نظيره مركز شباب المجاز الشرقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب البرج.

وفي مباراة ثانية، نجح فريق مركز شباب الكوم الطويل في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مركز شباب بيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب استاد بيلا.

أما المباراة الثالثة، التي أقيمت على ملعب مركز شباب بلطيم، فقد شهدت إثارة كبيرة، حيث تغلب فريق المجاز الغربي على فريق الربع بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأشار "محروس" إلى أن الدور الأول شهد مشاركة 23 فريقًا موزعين على 4 مجموعات تم تحديدها من خلال قرعة علنية، وسط تنظيم محكم وتوفير كافة عوامل الأمان، من تجهيزات طبية وسيارات إسعاف، فضلًا عن تواجد عناصر الشرطة لتأمين المباريات، في إطار حرص الوزارة على دعم بيئة رياضية آمنة ومحترفة.

وتُستكمل مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني غدًا الإثنين، بمنافسات المجموعة الثانية، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية، ومتابعة تنفيذية من صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب منسق الدوري بالمحافظة.