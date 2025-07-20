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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تغذية يحذر من سم قاتل في بذور بعض الفواكه الشائعة

د/ مجدي نزيه
د/ مجدي نزيه
رنا عبد الرحمن

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، من مخاطر صحية كامنة في بذور بعض الفواكه المعروفة، مشيرًا إلى أنها تحتوي على مركبات سامة قد تُشكل تهديدًا للصحة.

وخلال استضافته في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء السبت، قال نزيه إن بذور العنب، والتفاح، والليمون، والمشمش تحتوي على مادة «السيانيد»، وهي من المركبات السامة، موضحًا أن تناول هذه البذور قد يسبب أضرارًا بالغة إذا لم يتم الحذر.

كما نفى نزيه صحة ما يتردد حول فائدة تناول بذور المشمش من أجل الحصول على ما يعرف بـ«فيتامين B17» المضاد للسرطان، مؤكدًا أن هذه المعلومة لا تستند لأي أساس علمي.

 وقال: «ده كلام مش مظبوط خالص».

وفي سياق متصل، تحدث استشاري التغذية عن فاكهة التين الشوكي، مشيرًا إلى أنها لا تسبب الإمساك كما يعتقد البعض، وأن المشكلة تكمن في تناول بذورها فقط، وليس الثمرة نفسها.

وأضاف: «التين الشوكي فاكهة مفيدة، لكن هناك مبالغة في ما يقال عن فوائده»، داعيًا إلى الاعتدال في تناوله وعدم الإفراط.

الليمون المشمش العنب التين الشوكي مجدي نزيه

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