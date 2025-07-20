وكلاء جدد بكلية التجارة جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد محمد شاهين وكيلاً لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، وذلك اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور تامر عبد المنعم علي إبراهيم راضي وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بقيام الدكتور محمد مرسي أحمد خضير، الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.