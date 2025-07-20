أموريم: مانشستر يونايتد يفتقر إلى السرعة

صرح المدرب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أن اليونايتد بحاجة إلى تحسين خط وسطه، وأن الفريق يحتاج إلى سرعة أكبر. وذلك بعد بدء الفريق الإنجليزي الممتاز استعداداته للموسم الجديد بالتعادل السلبي مع ليدز يونايتد.

شهد يونايتد أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، حيث احتل المركز الخامس عشر في الترتيب، كما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي 1-0 أمام توتنهام هوتسبير.

فشل فريق أولد ترافورد في تقديم أداء مقنع في تعادله مع ليدز الصاعد حديثًا في ستوكهولم يوم السبت، على الرغم من إشراك اللاعب الجديد ماتيوس كونيا في التشكيلة الأساسية.

وقال أموريم لقناة مانشستر يونايتد التلفزيونية: "عانينا قليلاً عندما حاولنا الضغط بقوة، لكنهم استحوذوا على الكرة، وشكلوا خطرًا في تلك اللحظة".

نفتقر إلى السرعة، خاصةً في وسط الملعب، ويمكنك الشعور بذلك، ما يُصعّب علينا التقدم بالكرة. لكننا خلقنا فرصًا. أمامنا الكثير لنفعله، لكنه كان أول اختبار لنا ضد فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع فريقين مختلفين، لذا كان اختبارًا جيدًا، كمجموعة، لدينا الكثير لنُحسّنه، سرعة اللعب، وجميع التفاصيل، لذا، نعم، سنُحسّنه".

يُواجه يونايتد وست هام يونايتد في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 26 يوليو.