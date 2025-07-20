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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علاقاته المشبوهة.. هيام تطلب الخلع من زوجها: سمعته وحشة في المنطقة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت هيام أمام محكمة الأسرة في المعصرة طالبة الخلع من زوجها بسبب سمعته في المنطقة وقيامه بممارسة علاقات مشبوهة مع السيدات والفتيات وتعاطي المخدرات على المقهى والتي طالما تلقت الشتائم والضرب بسببها على يده حينما حاولت التدخل ورفض الموقف، حتى لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

هيام تطلب الخلع من زوجها

شرحت هيام قصتها أمام محكمة الأسرة، حيث قررت أنها تزوجت قبل فترة صغيرة واكتشفت أن زوجها لديه علاقات مشبوهة مع النساء وتعاطي المخدرات على المقهى مع أصدقائه وحينما طلبت الانفصال عنه رفض، فحاولت كثيرا  وضع حلول لما يقوم به زوجها ولم تجد سوى طريق محكمة الأسرة حيث حضرت طالبة الخلع من زوجها.

وقالت هيام عن قصتها، قبل عامين و8 شهور تقدم زوجي طالبا الزواج مني ووافقت الأسرة على الزواج، وبعد الزواج كانت الأمور طبيعية لكنها لم تدوم كثيرا حيث انقلبت الأمور كلها في خلال شهور بسيطة، واكتشفت حقيقة زوجي بعد 11 شهر من الزواج فقط وعلاقاته النسائية المشبوهة والتي اكتشفتها بالصدفة بالإضافة إلى سهرة المخدرات مع أصدقاء السوء على المقهى.

وتابعت هيام «أول مرة اكتشفت فيها خيانة زوجي وعلاقاته النسائية السيئة تجاهلت الموضوع خاصة أنها كانت رسالة قديمة على هاتفه وكنت معتقدة أنها قصة قديمة لكنني اكتشفت بعدها ان علاقاته كثيرة بالنساء وأنه شخص ير مؤتمن كمان اكتشفت تعاطيه الحشيش على المقهى مع أصدقاء السوء، وحينها تشاجرت معه».

اختتمت هيام «بعد فترة طلبت الطلاق ومبقتش طايقة أشوفه ولا اكلمه ولا اكمل معاه، وحاولت كتير لكني معرفتش ومبقاش قدامي غير الانفصال ولما هو رفض ومبقاش قدامي طريق بعد ما روحت كل فرد في الأسرتين ومحدش لقى حل معاه طلبت الخلع في محكمة الأسرة».

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