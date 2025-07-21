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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوك إيفانز يكشف عن محادثة مذهلة مع الملك تشارلز حول نسبه إلى دراكولا

الملك تشارلز والممثل لوك
الملك تشارلز والممثل لوك
شروق سلامة

كشف الممثل البريطاني لوك إيفانز في مذكراته الجديدة Boy from the Valleys: My Unexpected Journey عن محادثة غير متوقعة جمعته بالملك تشارلز الثالث خلال مناسبة رسمية في عام 2014، كشف فيها العاهل البريطاني عن صلة قرابة تجمعه بـ”فلاد المُخوزِق” المعروف تاريخيًا بلقب “دراكولا”.


إيفانز، البالغ من العمر 46 عامًا، قال إنه التقى الملك للمرة الأولى خلال عشاء خيري نظمته مؤسسة “The Prince’s Trust” في فندق سافوي بلندن. وفي إطار حديثه مع الملك عن آخر مشاريعه الفنية، أخبره بأنه انتهى لتوه من تصوير فيلم Dracula Untold، الذي يجسد فيه شخصية فلاد الثالث، حاكم والاشيا في القرن الخامس عشر.


 

وقال إيفانز في كتابه: “عندما ذكرت اسم فلاد، أضاءت عينا الملك. ثم قال لي: سأخبرك بقصة مثيرة… أنا في الواقع من نسل فلاد المُخوزِق”. 

وأضاف أن الملك استرسل بعدها في شرح شجرة نسبه التي تعود إلى القرن الخامس عشر، موضحًا أنه يمتلك حاليًا عدة عقارات في رومانيا، حيث كان فلاد حاكمًا.


 

ووصف إيفانز تلك اللحظة بأنها كانت من أكثر القصص إثارة التي سمعها، مشيرًا إلى أن الملك اختتم الحديث بابتسامة وقال: “نعم، وليس كثيرون يعلمون ذلك”. 


 

وكتب إيفانز في مذكراته أن الملك تشارلز أظهر اهتمامًا حقيقيًا بالحوار، مشيدًا بقدرته على التواصل بصدق رغم تعدد اللقاءات اليومية التي يحضرها. كما عبّر عن فخره بدوره كسفير للمؤسسة، وخصوصًا في جهوده لدعم ضحايا التنمر بين الشباب البريطاني.


 

جدير بالذكر أن الملك تشارلز سبق وأن أشار إلى هذه الصلة العائلية في برنامج وثائقي عام 2011، حيث قال: “علم الأنساب يُظهر أنني أنحدر من فلاد المُخوزِق، لذا لدي ارتباط شخصي برومانيا”. 


 

لوك إيفانز Boy from the Valleys My Unexpected Journey الملك تشارلز

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