سوزي لـ تامر حسنى: بغير عليك.. والأخير: عازمك في الساحل

أشعلت البلوجر سوزى الأردنية موقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها فيديو تعبر فيه عن حبها للفنان تامر حسنى ، عبر فيديو نشرته على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

و قالت سوزى الأردنية فى الفيديو: "كنت بعمل موف أون، ودخلت علاقة حب معاك، أنت بتوصل لمشاعرنا إزاي؟ عارف اللي جوانا إزاي؟ أنا غيرت عليك من البنت اللي في الكليب، أنت فتى أحلامي ونفسي أشوفك.

لم يتأخر الفنان تامر حسني في الرد، حيث ونشر الفيديو عبر حسابه على انستجرام (ستوري) ، وكتب: يا سوزي يا عسل، ومبسوط إن الألبوم عجبك. حاضر هقابلك قريب إن شاء الله، ولا أقولك؟ أنا عازمك على حفلة الساحل. شكرًا يا سوزي.. ابوس إيدك مشاعرنا.



