وزير العمل: مصر من أوائل الدول اهتماما بعمال المنصات الإلكترونية "الديلفري"

أكد محمد جبران وزير العمل، أن أعداد عمال توصيل الطلبات "الديلفري" في مصر قد تصل إلى الملايين، مشيرا إلى أن هذه الفئة تأتي ضمن أولويات الوزارة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف جبران - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي تنظمه وزارة العمل بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال “الديلفري” - أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وبدء تطبيق خطة شاملة لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية، تبدأ بعمال "الديلفري" وتمتد إلى فئات أخرى تعاني من نقص الحماية.

وأوضح الوزير، بأن الحملة تتضمن تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل عمال التوصيل، وذلك بالتعاون مع الشركات والنقابات المعنية، تمهيدا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتوقيع غرامات على الشركات غير الملتزمة بمعايير السلامة.

وأشار جبران إلى أن وزارة العمل ستطلق أكثر من حملة تفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، للتأكد من التزام الشركات والعمال، وتوفير مهمات الوقاية بأسعار مخفضة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

وتابع جبران، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بعمال المنصات الإلكترونية، ومن بينهم عمال الدليفري، التزاما بالاتفاقيات الدولية، ومعايير العمل الدولية، لافتا إلى أن مؤتمر العمل الدولي الأخير، شهد توقيعها اتفاقيات لحماية عمال المنصات.