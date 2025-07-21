قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
إيران تتهم الدول الأوروبية الثلاث بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015
الإعدام لـ "حكورة وزيكا".. أنهيا حياة صديقهما بسبب شراء المواد المخدرة بأسيوط
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية
بحضور وزير الصحة والمحافظ.. إجراء أول زراعة كبد في مجمع الإسماعيلية الطبي
شوبير يكشف واقعة في الهند تنعش آمال بيراميدز بحصد لقب الدوري من الأهلي
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة الهيئة العربية للتصنيع زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية
الرئيس السيسي يتابع أنشطة الهيئة العربية للتصنيع: بدء إنتاج "سيتروين C4X" و"جيب شيروكي" محليًا وتوسع في الصناعات المدنية والدفاعية
بعد وفاة 5 أشقاء وإصابة والدهم.. تفاصيل جديدة فى قصة أطفال ديرمواس بالمنيا
على خطى حنين حسام ومودة.. هدير عبدالرازق مهددة بالسجن ومباحث الآداب كلمة السر
مرصد الأزهر يطلق نداءً عالميًا لإنقاذ غزة من الموت البطيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: مصر من أوائل الدول اهتماما بعمال المنصات الإلكترونية "الديلفري"

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
الديب أبوعلي

أكد محمد جبران وزير العمل، أن أعداد عمال توصيل الطلبات "الديلفري" في مصر قد تصل إلى الملايين، مشيرا إلى أن هذه الفئة تأتي ضمن أولويات الوزارة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف جبران - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي تنظمه وزارة العمل بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال “الديلفري” - أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وبدء تطبيق خطة شاملة لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية، تبدأ بعمال "الديلفري" وتمتد إلى فئات أخرى تعاني من نقص الحماية.

وأوضح الوزير، بأن الحملة تتضمن تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل عمال التوصيل، وذلك بالتعاون مع الشركات والنقابات المعنية، تمهيدا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتوقيع غرامات على الشركات غير الملتزمة بمعايير السلامة.

وأشار جبران إلى أن وزارة العمل ستطلق أكثر من حملة تفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، للتأكد من التزام الشركات والعمال، وتوفير مهمات الوقاية بأسعار مخفضة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

وتابع جبران، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بعمال المنصات الإلكترونية، ومن بينهم عمال الدليفري، التزاما بالاتفاقيات الدولية، ومعايير العمل الدولية، لافتا إلى أن مؤتمر العمل الدولي الأخير، شهد توقيعها اتفاقيات لحماية عمال المنصات.

حملة سلامتك تهمنا سلامتك تهمنا إطلاق حملة سلامتك تهمنا وزارة العمل وزير العمل عمال الديلفري الديلفري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

جائزة خيري شلبي

5 روايات في القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025

آمال ماهر

آمال ماهر تتصدر موقع إكس بسبب "حاجة غير "

الشاطر

إيرادات السينما أمسl الشاطر يحصد 3 ملايين .. والسقا يجمع مليونا واحدا

بالصور

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

لمحبي القهوة.. وصفة كوفي كيك اللذيذة

كوفي كيك
كوفي كيك
كوفي كيك

وحش محترق.. رجل يشتري سيارة دودج محطمة بـ70 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد