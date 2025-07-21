قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"
المبعوث الأمريكي توم باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
إيران تتهم الدول الأوروبية الثلاث بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015
الإعدام لـ "حكورة وزيكا".. أنهيا حياة صديقهما بسبب شراء المواد المخدرة بأسيوط
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية
بحضور وزير الصحة والمحافظ.. إجراء أول زراعة كبد في مجمع الإسماعيلية الطبي
شوبير يكشف واقعة في الهند تنعش آمال بيراميدز بحصد لقب الدوري من الأهلي
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة الهيئة العربية للتصنيع زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية
الرئيس السيسي يتابع أنشطة الهيئة العربية للتصنيع: بدء إنتاج "سيتروين C4X" و"جيب شيروكي" محليًا وتوسع في الصناعات المدنية والدفاعية
بعد وفاة 5 أشقاء وإصابة والدهم.. تفاصيل جديدة فى قصة أطفال ديرمواس بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرف على موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

تستعد وزارة الداخلية ، للإعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 خلال الأيام المقبلة، عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن آخر أخبار حركة تنقلات الداخلية 2025 وموعد الاعلان عنها رسميا ، وكذلك موعد تنفيذها عقب الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل وزارة الداخلية.

حركة تنقلات الداخلية 2025

من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية، عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة خلال الأيام المقبلة .

وتستهدف حركة تنقلات الشرطة 2025 الاعتماد على القيادات الشابة وضخ دماء جديدة فى المواقع الشرطية المختلفة وتدعيم مديريات الامن بالعناصر المشهود لها بالكفاءة.

موعد الاعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025 ، من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجارى مما يساعد على نشر وسيادة الأمن بالشارع ويقلص من الجرائم، ويطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة بالأسماء 2025 خلال الأيام المقبلة.

موعد تنفيذ حركة تنقلات الداخلية 2025

تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة رسميا بداية من شهر أغسطس، وذلك عقب الاعلان عنها خلال الشهر الجارى .

الترقيات فى حركة الداخلية 2025

ومن المقرر أن تشمل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025 تصعيد عدد من القيادات الأمنية في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري المباحث، بالإضافة إلى الإبقاء على بعض مديري الأمن ومساعدى الوزير في مناصبهم استكمالا لمسيرتهم الناجحة.

كما سيتم الدفع بقيادات شابة لتولي بعض المناصب القيادية وتجديد الثقة في بعض مديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى خروج بعض القيادات، وذلك لبلوغ سن المعاش وسيتم ترقية بعض القيادات من رتب عميد إلى لواء وترقيات من رتب الملازم أول إلى رتب نقيب.

وتعتمد حركة الداخلية 2025 على الاعتماد على الخبرات والقيادات الشبابية لضخ دماء جديدة ودعم الجهات الشرطية بقيادات ذات سجل حافل بالخبرات.

ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن حركة تنقلات الشرطة بالأسماء 2025 قبل نهاية الشهر الجارى ، عقب اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حركة تنقلات ضباط الشرطة حركة تنقلات الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

أحمد الجفالي

مستقبل الجفالي مع الزمالك في مهب الريح.. واللاعب يفضل البقاء في الدوري المصري

أوباما

بيراميدز يواجه باندرما سبور في معسكر تركيا اليوم وديا

الزمالك

صفقة جديدة على أعتاب الزمالك والإعلان متوقف على قرار مصيري

بالصور

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

لمحبي القهوة.. وصفة كوفي كيك اللذيذة

كوفي كيك
كوفي كيك
كوفي كيك

وحش محترق.. رجل يشتري سيارة دودج محطمة بـ70 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد