حبس قائد سيارة أوسيم المتهم بضرب راكب

قررت جهات التحقيق المختصة حبس قائد سيارة "أجرة" قام بالتعدى على أحد الركاب بالضرب في أوسيم والتحفظ علي السيارة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدى على أحد الركاب بالضرب مستخدماً سلاح أبيض وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز"مصاب بجرح قطعى بالوجه") بقيام سائق بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلاف على الأجرة.

وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز "لا يحمل تراخيص") وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.