بعد اتهام طالب بهتــ.ك عرضه.. عرض صغير العجوزة على الطب الشرعي

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بعرض صغير تعرض لجريمة هتك عرض من طالب داخل معرض موبيليا على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض صغير بعد استدراجه داخل معرض موبيليا بمنطقة العجوزة.

وقام طالب بانتهاك براءة صغير داخل محل موبيليا في منطقة العجوزة، ونجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث العجوزة، بحضور شخص 50 سنة، بصحبته نجله 8 سنوات، وحرر محضرًا يتضرر فيه من "عبدالباقي ش"، طالب، 16 سنة لقيامه بهتك عرض صغير، بعدما استدرجه داخل معرض موبيليا.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة مستغلا صغر سن الولد معتقدًا أنه لن يبلغ أحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.