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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية بالجيزة

منافذ متنقلة
منافذ متنقلة
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 4 منافذ متنقلة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في تكثيف ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الهيئة بجميع المحافظات، للمساهمة في خفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الخطيب إلى أنه تم الدفع بثلاث سيارات محملة بمنتجات الهيئة من بيض المائدة وعسل النحل ومنتجات الألبان، والتي تنتجها محطات مديريات البحيرة والدقهلية والفيوم، ذلك فضلا عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محملة بأصناف متنوعة من الأسماك  بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%، لافتا إلى أن ذلك يأتي بجانب ضخ المزيد من  المنتجات بالمنفذ الثابت بديوان عام الهيئة في الدقي.


وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الزراعة على هذه المبادرات التي تساهم في توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

الزراعة بأسعار مخفضة ضخ السلع السلع الغذائية وزير الزراعة

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