5 أشياء يجب معرفتها عن أمراض القلب لدى الأطفال

رغم ندرة الإصابة بالنوبات القلبية لدى الأطفال، إلا أنها واردة، عندما يُصاب البالغون بالنوبات القلبية، يكون السبب الرئيسي هو انسداد الشرايين الذي يتطور على مر السنين نتيجة تراكم اللويحات. مع ذلك، يبقى حدوث النوبات القلبية لدى الأطفال نادرًا للغاية، إذ تتطور حالتهم لأسباب فريدة، بما في ذلك العيوب الخلقية، والالتهابات والإصابات، وأمراض نادرة محددة. على سبيل المثال:

أمراض القلب الخلقية: الأطفال الذين يعانون من عيوب في القلب عند الولادة يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

الأمراض المكتسبة: تسبب بعض الأمراض والالتهابات ضررًا لأنسجة القلب والأوعية الدموية.

تؤدي العدوى الفيروسية إلى التهاب وضعف عضلة القلب وهو ما يطلق عليه الأطباء التهاب عضلة القلب، غالبًا ما تؤدي الصدمة الشديدة في الصدر نتيجة لحوادث متعلقة بالرياضة إلى حالات قلبية خطيرة.

يؤدي الجمع بين اضطرابات الدم النادرة والحالات الوراثية في بعض الأحيان إلى انسداد تدفق الدم في القلب.

العلامات والأعراض ليست واضحة دائمًا

تختلف أعراض النوبات القلبية لدى الأطفال عن البالغين، لأن قدرتهم على التعبير عن حالتهم تبقى محدودة، قد تظهر على الطفل أعراض خطيرة تشير إلى مشاكل قلبية من خلال الأعراض التالية:

-يظهر ألم الصدر عادةً أثناء النشاط البدني، إلا أن معظم حالات ألم الصدر لا تنبع من أمراض القلب عند الأطفال.

-الإغماء (الغشي)، وخاصة أثناء اللعب أو النشاط

-خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها

-ضيق في التنفس

-التعب الشديد أو الضعف

-قد يتحول لون جلد الشفاه والأصابع وأصابع القدم إلى اللون الشاحب أو الأزرق أو الرمادي.

-التعرق بدون سبب واضح

-عند الرضع والأطفال الصغار، قد تلاحظ :

عدم تناول الطعام بشكل جيد

التهيج

زيادة الوزن ضعيفة

يعاني المريض من الإسهال أو القيء ولكن لا يوجد سبب واضح.

الأسباب الرئيسية مختلفة

تختلف الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية، بما في ذلك حالات القلب الحرجة لدى الأطفال، عن تلك التي تُلاحظ لدى البالغين. وتشمل هذه:

عيوب القلب الخلقية (منذ الولادة): مشاكل بنيوية في القلب أو الأوعية الدموية تؤثر على تدفق الدم الطبيعي.

مرض كاواساكي: مرض يسبب التهاب الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى تلف شرايين القلب.

تتأثر صحة عضلة القلب بالعدوى الفيروسية التي تؤدي إلى التهاب عضلة القلب مما يؤدي إلى ضعف العضلات وتورمها.

يُظهر النظام الكهربائي للقلب إيقاعات غير طبيعية لدى بعض الأطفال منذ الولادة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى السكتة القلبية المميتة.

عدم انتظام ضربات القلب: يولد بعض الأطفال بمشاكل كهربائية في القلب، والتي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب، ونادراً ما تؤدي إلى السكتة القلبية.

الحالات النادرة أو الوراثية أو المكتسبة: اضطرابات تخثر الدم، والصدمات (مثل الضربة المفاجئة على الصدر)، والأمراض النادرة يمكن أن تكون أيضًا من الأسباب

الكشف المبكر والتحرك السريع يمكن أن ينقذ الأرواح

يُعدّ الكشف المبكر عن الأعراض، إلى جانب التدخل الطبي الفوري، أمرًا بالغ الأهمية لإنقاذ الطفل في حالة الإصابة بنوبة قلبية، ينبغي أن تشمل الخطوة الأولى عند فقدان الطفل للوعي أو توقفه عن التنفس أو فقدانه للوعي، الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ. وتشمل هذه الخدمات:

اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.

ابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي (ضغطات الصدر) إذا كان الطفل لا يتنفس أو لا يوجد نبض. الإنعاش القلبي الرئوي السريع يضاعف أو يضاعف فرص نجاته.

ينبغي استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) كلما أمكن ذلك في أماكن مثل المدارس والمرافق الرياضية.

اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا ظهرت على طفلك علامات تحذيرية، لكنه يبقى مستيقظًا ومنتبهًا، لا ينبغي للأطباء تجاهل الأعراض، خاصةً إذا كان الطفل يعاني من أمراض قلبية كامنة، أو إذا كان مرض القلب وراثيًا.

الوقاية والحد من المخاطر أمر ممكن

حتى في حالة العيوب الخلقية والأمراض الوراثية، يمكن لبعض التدابير الوقائية أن تمنع النوبات القلبية، تساعد الإجراءات التالية على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مع حماية صحة قلب الأطفال:

الفحوصات الصحية الدورية: يجب على الأطفال الذين يشاركون في الأنشطة الرياضية زيارة طبيبهم مرة واحدة في السنة، للتحقق من أي حالات كامنة.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الجيد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المكتسبة والسمنة عند الأطفال.

تعرف على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب في عائلتك بما في ذلك الأقارب الذين عانوا من أمراض القلب، أو الموت المفاجئ دون سبب.

يجب على الأطفال الذين يحتاجون إلى إدارة حالة القلب، أن يتبعوا تعليمات طبيبهم فيما يتعلق بالأدوية والرعاية الطبية.

يجب على الأطفال الذين يعانون من حالات قلبية سابقة اتباع قيود النشاط التي يوصي بها الطبيب، وإرشادات معدات السلامة الرياضية.

المصدر: timesofindia